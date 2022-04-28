Жителям оккупированных территорий Украины пенсии будут перечислять на карты "Ощадбанка"

Если гражданин не обратится в "Ощадбанк", вся сумма пенсии будет сохранена Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Речь идет также о населенных пунктах, где идут активные боевые действия, из-за которых "Укрпошта" не имеет возможности доставлять пенсии.

"Пенсия будет зачислена на счета после предоставления "Укрпоштой" по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях. Деньги со счета пенсионер сможет получить в любом отделении "Ощадбанка" на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета", – пояснила министр.

Если гражданин не обратится в "Ощадбанк", вся сумма пенсии будет сохранена и ее доставит по месту жительства человека почтальон, как только появится такая возможность.

"Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то после его обращения в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться "Укрпоштой" по новому месту нахождения через "Ощадбанк" или другой избранный уполномоченный банк", – уточнили в релизе.

Для пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты, ничего не меняется.

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