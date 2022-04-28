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Жителям оккупированных территорий Украины пенсии будут перечислять на карты "Ощадбанка"

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Если гражданин не обратится в "Ощадбанк", вся сумма пенсии будет сохранена
Если гражданин не обратится в "Ощадбанк", вся сумма пенсии будет сохранена
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Кабинет Министров Украины принял решение о перечислении пенсий жителям временно оккупированных территорий, которые получали выплаты по месту жительства, на банковские карты "Ощадбанка". Об этом 28 апреля сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщила пресс-служба правительства.

Речь идет также о населенных пунктах, где идут активные боевые действия, из-за которых "Укрпошта" не имеет возможности доставлять пенсии.

"Пенсия будет зачислена на счета после предоставления "Укрпоштой" по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях. Деньги со счета пенсионер сможет получить в любом отделении "Ощадбанка" на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета", – пояснила министр.

Если гражданин не обратится в "Ощадбанк", вся сумма пенсии будет сохранена и ее доставит по месту жительства человека почтальон, как только появится такая возможность.

"Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то после его обращения в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться "Укрпоштой" по новому месту нахождения через "Ощадбанк" или другой избранный уполномоченный банк", – уточнили в релизе.

Для пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты, ничего не меняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Пенсионного фонда на начало 2022 года, в Украине 10,8 млн пенсионеров, почти половина из них получает пенсии в размере менее 3 тыс. грн.

Теги: Украина, Кабинет Министров, пенсии, Пенсионный фонд, Ощадбанк, банковские карты, война России против Украины, пенсионеры, выплаты, Укрпошта, пенсия, Марина Лазебная
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