Кабмин решил провести индексацию пенсий для 10 млн украинцев

Шмыгаль сказал, что Верховная Рада 15 февраля приняла закон, ликвидирующий дискредитационную норму, из-за которой пенсии военнослужащих, ученых, госслужащих и других категорий граждан не подлежали ежегодной индексации.

"Проблема теперь будет решена. Пенсии будут пересчитываться ежегодно 1 марта. Это позволит гарантировать стойкость пенсионного обеспечения, сделать невозможными спекуляции на эту тему, ведь в законе четко зафиксирована дата. Сегодня правительство принимает решение об индексации пенсий для более чем 10 млн украинцев. С 1 марта индексация составит 14%. Это будет касаться 8 млн украинцев, получающих страховые пенсии, а также впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. В результате повышения получат еще полмиллиона получателей. Кроме того, устанавливаем с 1 марта доплату для 1 млн людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет", – сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что на 14% будут проиндексированы пенсии для украинцев старше 75 лет. Это около 2,2 млн человек, уточнил премьер.

"Кроме того, мы индексируем пенсии некоторым категориям граждан на опережение. Такой практики еще никогда не было. По решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, хотя такое повышение должно было состояться только в декабре в связи с повышением прожиточного минимума. Государство выполняет все свои социальные обязательства, и так будет и дальше", – добавил Шмыгаль.