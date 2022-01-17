За пять лет в Украине уменьшилось количество пенсионеров на миллион – Opendatabot

Несмотря на уменьшение нагрузки на Пенсионный фонд, повышение качества жизни оставшихся 10,9 млн пенсионеров не произошло,отмеает Opendatabot. Хотя средняя пенсия в последнее пятилетие увеличилась вдвое, она все еще составляет менее $150 (3915 грн).
"Важно понимать, что средняя цифра не очень отчетливо отражает реальность. На самом деле 50% пенсионеров, то есть каждый второй из 10,9 млн, получают менее 3 тыс. грн. Пенсию более 10 тыс. грн получают только 4,3% украинцев", – отмечают в сервисе.
С 2018 года в Украине действует закон о пенсионном страховании, ежегодно повышающий планку страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Так, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет украинскому гражданину нужно будет иметь 35 лет стажа. Если до 65 лет не наберется даже 25 лет стажа, то пенсии не будет вообще, вместо этого будет предоставляться социальная помощь.
По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.
В марте 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.
Согласно опросу, проведенному в октябре – ноябре Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, 38% украинцев наиболее актуальной проблемой в стране считают низкий уровень зарплат и пенсий.
В декабре глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада примет пакет законопроектов, предусматривающих переход на накопительную пенсионную систему в 2022 году.
12 января 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцам старше 70 лет со стажем работы 30–35 лет размер минимальной пенсии повысят до 3 тыс. грн, кроме того, ожидается расширение программы доплат к пенсии для лиц, которым исполнилось 70 лет.