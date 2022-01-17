ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

За пять лет в Украине уменьшилось количество пенсионеров на миллион – Opendatabot

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пенсию более 10 тыс. грн получают только 4,3% украинцев
Пенсию более 10 тыс. грн получают только 4,3% украинцев
Фото: depositphotos.com

В Украине за последние пять лет количество пенсионеров уменьшилось более чем на 1 млн. Активный спад начался еще до эпидемии коронавируса – как минимум с 2016 года, сообщил сервис мониторинга Opendatabot.

Несмотря на уменьшение нагрузки на Пенсионный фонд, повышение качества жизни оставшихся 10,9 млн пенсионеров не произошло,отмеает Opendatabot. Хотя средняя пенсия в последнее пятилетие увеличилась вдвое, она все еще составляет менее $150 (3915 грн).

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

"Важно понимать, что средняя цифра не очень отчетливо отражает реальность. На самом деле 50% пенсионеров, то есть каждый второй из 10,9 млн, получают менее 3 тыс. грн. Пенсию более 10 тыс. грн получают только 4,3% украинцев", – отмечают в сервисе.

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

С 2018 года в Украине действует закон о пенсионном страховании, ежегодно повышающий планку страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Так, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет украинскому гражданину нужно будет иметь 35 лет стажа. Если до 65 лет не наберется даже 25 лет стажа, то пенсии не будет вообще, вместо этого будет предоставляться социальная помощь.

Контекст:

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.

Согласно опросу, проведенному в октябре – ноябре Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, 38% украинцев наиболее актуальной проблемой в стране считают низкий уровень зарплат и пенсий.

В декабре глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада примет пакет законопроектов, предусматривающих переход на накопительную пенсионную систему в 2022 году. 

12 января 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцам старше 70 лет со стажем работы 30–35 лет размер минимальной пенсии повысят до 3 тыс. грн, кроме того, ожидается расширение программы доплат к пенсии для лиц, которым исполнилось 70 лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, пенсии, пенсионеры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео
  17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео
Лицо 55-летней Хайек в халате и без макияжа сняли крупным планом, когда она играла на планшете
Лицо 55-летней Хайек в халате и без макияжа сняли крупным планом, когда она играла на планшете
  "Готовится очень просто, но есть несколько важных моментов". Кулинарный блогер рассказала рецепт домашнего зефира
  "Готовится очень просто, но есть несколько важных моментов". Кулинарный блогер рассказала рецепт домашнего зефира
  Руководитель фан-клуба Винника: Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать песню. Волчица – это вдова
  Руководитель фан-клуба Винника: Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать песню. Волчица – это вдова
"Это два пластиковых шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила на отдыхе голую грудь и промежность
"Это два пластиковых шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила на отдыхе голую грудь и промежность
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы
  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке
"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини
"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью
"За первое место – квартира, а у нас – кубок и запас шоколадок". Гвоздева упрекнула продюсеров "Танцев" после работы в грузинском проекте
"За первое место – квартира, а у нас – кубок и запас шоколадок". Гвоздева упрекнула продюсеров "Танцев" после работы в грузинском проекте
"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", "Не удержалась и опошлила". 45-летняя Волочкова в микробикини показала шпагат
"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", "Не удержалась и опошлила". 45-летняя Волочкова в микробикини показала шпагат
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (82723)
2
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (71771)
3
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (61456)
4
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (46410)
5
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (35473)
6
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога (32762)
7
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа (32532)
8
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье (27319)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS