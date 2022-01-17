За пять лет в Украине уменьшилось количество пенсионеров на миллион – Opendatabot

Несмотря на уменьшение нагрузки на Пенсионный фонд, повышение качества жизни оставшихся 10,9 млн пенсионеров не произошло,отмеает Opendatabot. Хотя средняя пенсия в последнее пятилетие увеличилась вдвое, она все еще составляет менее $150 (3915 грн).

Инфографика: opendatabot.ua

"Важно понимать, что средняя цифра не очень отчетливо отражает реальность. На самом деле 50% пенсионеров, то есть каждый второй из 10,9 млн, получают менее 3 тыс. грн. Пенсию более 10 тыс. грн получают только 4,3% украинцев", – отмечают в сервисе.

Инфографика: opendatabot.ua

С 2018 года в Украине действует закон о пенсионном страховании, ежегодно повышающий планку страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Так, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет украинскому гражданину нужно будет иметь 35 лет стажа. Если до 65 лет не наберется даже 25 лет стажа, то пенсии не будет вообще, вместо этого будет предоставляться социальная помощь.