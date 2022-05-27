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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Был случай, когда под поездом подрывали пути, но у нас ноль пострадавших". Камышин рассказал о работе "Укрзалізниці" во время войны

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Глава "Укрзалізниці" о сотрудниках: Люди поезда уводили из-под атак, восстанавливали инфраструктуру в рекордные сроки и под обстрелами
Глава "Укрзалізниці" о сотрудниках: Люди поезда уводили из-под атак, восстанавливали инфраструктуру в рекордные сроки и под обстрелами
Фото: #залізні_зміни / Telegram

Российские войска целенаправленно уничтожают железнодорожную инфраструктуру, чтобы остановить железную дорогу, но сотрудники ремонтируют ее и продолжают работать по графику. Об этом глава "Укрзалізниці" Александр Камышин заявил в интервью "Медузе", опубликованном 25 мая.

"Постоянно обстреливают и станции, и пассажирские поезда. У нас есть сотрудники, которые погибли от обстрелов пассажирских поездов. Считаю, что это за пределами любых правил и законов ведения войны – атаковать пассажирские поезда, вокзалы", – сказал Камышин.

Он отметил, что компания ради безопасности пассажиров жертвует в том числе скоростью, комфортом.

"Например, во время эвакуации мы ради безопасности замедлили поезда, чтобы в случае диверсии меньше людей пострадало. У нас был случай, когда под поездом подрывали пути, но у нас ноль пострадавших. Мы пожертвовали комфортом, чтобы вывозить людей. Мы впускали в эвакуационные поезда людей без билетов, впускали в два-три раза больше пассажиров, чем обычно", – напомнил он.

Он отметил, что в компании работают 234 тыс. человек. После широкомасштабного вторжения около 7300 сотрудников пошли на войну, 141 человек погиб, 197 ранены.

"За все это время мне было стыдно за нескольких наших сотрудников. Было два проводника, которые брали деньги за эвакуацию вне очереди. Было два сотрудника, которые попались на воровстве топлива… Были люди, которые передавали информацию врагу. Да, мне жаль, что такие люди есть, но, повторюсь, это единицы из 234 тыс. наших сотрудников", – сказал Камышин.

Он отметил, что на 10 таких случаев в компании приходятся сотни, если не тысячи случаев, когда люди поступили как герои.

"У нас есть внутренняя программа "Железные герои", где мы такие случаи отмечаем. Речь о людях, которые превзошли свои должностные обязанности. Когда люди поезда уводили из-под атак. Когда восстанавливали инфраструктуру в рекордные сроки и под обстрелами. Когда кормили огромное количество пассажиров едой своего приготовления", – поделился глава компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуреПод обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда. 8 апреля в результате удара россиян "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области погиб 61 человек, еще 121 получил ранения. 3 мая были атакованы сразу шесть станций в центре и на западе Украины.

"Укрзалізниця" с первых дней вторжения эвакуировала людей из опасных городов, в том числе бесплатно. 3 марта "Укрзалізниця" официально сделала все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными. Сейчас, по словам Камышина, ходит один эвакуационный поезд: из Покровска Донецкой области до Львова.

Теги: Укрзалізниця, железная дорога, эвакуация, вокзал, поезда, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, поезд, пассажиры, Александр Камышин
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