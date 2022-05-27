"Был случай, когда под поездом подрывали пути, но у нас ноль пострадавших". Камышин рассказал о работе "Укрзалізниці" во время войны

Глава "Укрзалізниці" о сотрудниках: Люди поезда уводили из-под атак, восстанавливали инфраструктуру в рекордные сроки и под обстрелами Фото: #залізні_зміни / Telegram

"Постоянно обстреливают и станции, и пассажирские поезда. У нас есть сотрудники, которые погибли от обстрелов пассажирских поездов. Считаю, что это за пределами любых правил и законов ведения войны – атаковать пассажирские поезда, вокзалы", – сказал Камышин.

Он отметил, что компания ради безопасности пассажиров жертвует в том числе скоростью, комфортом.

"Например, во время эвакуации мы ради безопасности замедлили поезда, чтобы в случае диверсии меньше людей пострадало. У нас был случай, когда под поездом подрывали пути, но у нас ноль пострадавших. Мы пожертвовали комфортом, чтобы вывозить людей. Мы впускали в эвакуационные поезда людей без билетов, впускали в два-три раза больше пассажиров, чем обычно", – напомнил он.

Он отметил, что в компании работают 234 тыс. человек. После широкомасштабного вторжения около 7300 сотрудников пошли на войну, 141 человек погиб, 197 ранены.

"За все это время мне было стыдно за нескольких наших сотрудников. Было два проводника, которые брали деньги за эвакуацию вне очереди. Было два сотрудника, которые попались на воровстве топлива… Были люди, которые передавали информацию врагу. Да, мне жаль, что такие люди есть, но, повторюсь, это единицы из 234 тыс. наших сотрудников", – сказал Камышин.

Он отметил, что на 10 таких случаев в компании приходятся сотни, если не тысячи случаев, когда люди поступили как герои.

"У нас есть внутренняя программа "Железные герои", где мы такие случаи отмечаем. Речь о людях, которые превзошли свои должностные обязанности. Когда люди поезда уводили из-под атак. Когда восстанавливали инфраструктуру в рекордные сроки и под обстрелами. Когда кормили огромное количество пассажиров едой своего приготовления", – поделился глава компании.

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