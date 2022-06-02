Ракетные удары и применение "сирийского опыта". Генштаб ВСУ озвучил приоритетные цели РФ на ближайшее время

Громов: Несмотря на мощные усилия, противнику уже более трех месяцев не удается достичь провозглашенных целей так называемой операции Скриншот: Ukrinform TV / YouTube

С 26 мая вооруженные силы противника совершили 59 ракетных ударов и 36 авиационных ударов. Основными целями противника были объекты транспортной инфраструктуры, железнодорожного сообщения. Всего с начала боевых действий противник совершил 5722 самолето-вылета оперативно-тактической авиации и 551 пуск крылатых ракет "Искандер" и "Калибр" (из этого количества). Только с территории Беларуси было совершено 1211 самолето-вылетов (более 20% от общего количества) и 61 пуск крылатых ракет типа "Искандер", – рассказал он.

По оценке Генерального штаба ВСУ, в ближайшее время приоритетными задачами РФ будут:

наращивание интенсивности применения авиации;

нанесение ракетных ударов как по позициям ВСУ, так и по гражданским и логистическим объектам по всей территории Украины;

продолжение "тотального уничтожения гражданской инфраструктуры и мирного населения, прежде всего за счет нанесения ракетно-авиационных ударов".

Это, как пояснил Громов, "так называемый сирийский опыт".

По его данным, дальнейшие цели РФ – окружение и уничтожение группировки Объединенных сил, создание устойчивого сухопутного коридора с Ростовской областью РФ к временно оккупированной территории Крыма и дальше – до Приднестровья Республики Молдова. Россия по-прежнему хочет лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям, сказал Громов.

"Обнаружение и нарушение маршрутов логистического обеспечения, уничтожение баз, складов, арсеналов хранения вооружения и военной техники, боеприпасов и других запасов наряду со срывом поставки вооружения и военной техники, которые предоставляются нам западными партнерами, является также приоритетным заданием для противника", – добавил он.

Стратегическая цель РФ остается прежней – уничтожить как государство, сообщил Громов.

"Несмотря на мощные усилия, противнику уже более трех месяцев не удается достичь провозглашенных целей так называемой операции. Нам не время расслабляться. Исходя из имеющихся ограниченных ресурсов, ВСУ вместе с другими составляющими сил обороны делают все возможное и невозможное для сдерживания противника. Победа будет за нами", – резюмировал он.

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