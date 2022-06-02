ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сбили российский высокоточный дрон-камикадзе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Беспилотник оккупантов уничтожили военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады
Беспилотник оккупантов уничтожили военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных сил Украины сбили российский высокоточный беспилотник "Куб-БЛА". Об этом 2 июня в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

По данным ВСУ, аппарат разработан концерном "Калашников" и впервые был представлен в 2019 году. Он может зависать в воздухе и атаковать цель вертикальным пикированием.

"Куб" еще называют дроном-камикадзе, после запуска он не возвращается к оператору, а поражает цель либо пикированием, либо опускается на парашюте, ждет нужного момента и взрывается", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/330610065918745

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что российские оккупанты начали использовать в Украине новый дрон-камикадзе "Куб", 17 мая сообщил военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

По данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 519 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Чаще всего противник использует средневысотный БПЛА "Орион", который имеет большую продолжительность полета.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг. Видео
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг. Видео
Арестович высказался о своем внешнем виде
Арестович высказался о своем внешнем виде
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото
"Чувствую его защиту до сих пор". Мозговая показала архивное фото с отцом
"Чувствую его защиту до сих пор". Мозговая показала архивное фото с отцом
Депп выиграл дело о клевете против Херд. Реакция экс-супругов на решение суда
Депп выиграл дело о клевете против Херд. Реакция экс-супругов на решение суда
Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ
Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ
Во время визита Джоли во Львов актрисе подарили кольцо с картой Украины. Фото
Во время визита Джоли во Львов актрисе подарили кольцо с картой Украины. Фото
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки Esquire
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки Esquire
Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе
Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину и пошел добровольцем в стройбат
Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину и пошел добровольцем в стройбат
  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?
  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?
  Суханов: Я голосовал за Путина. Признаю свою ошибку
  Суханов: Я голосовал за Путина. Признаю свою ошибку
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (191770)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (108351)
3
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (54829)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (53334)
5
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (50201)
6
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (44672)
7
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (30035)
8
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (25620)
 
 
 
 