Украинские военные сбили российский высокоточный дрон-камикадзе

По данным ВСУ, аппарат разработан концерном "Калашников" и впервые был представлен в 2019 году. Он может зависать в воздухе и атаковать цель вертикальным пикированием.
"Куб" еще называют дроном-камикадзе, после запуска он не возвращается к оператору, а поражает цель либо пикированием, либо опускается на парашюте, ждет нужного момента и взрывается", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что российские оккупанты начали использовать в Украине новый дрон-камикадзе "Куб", 17 мая сообщил военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.
По данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 519 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Чаще всего противник использует средневысотный БПЛА "Орион", который имеет большую продолжительность полета.