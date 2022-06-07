Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов", есть раненый – ОВА

По словам Резниченко, удар пришелся по Зеленодольской общине, в селе Великая Костромка повреждены частные дома, ранен 46-летний мужчина, он госпитализирован.

Глава районной военной администрации Евгений Ситниченко рассказал, что угрозы жизни раненого мужчины нет, он получил ранение ноги.

Оккупанты, по словам Ситниченко, использовали запрещенные кассетные снаряды.