Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов", есть раненый – ОВА

По словам Резниченко, удар пришелся по Зеленодольской общине, в селе Великая Костромка повреждены частные дома, ранен 46-летний мужчина, он госпитализирован.
Глава районной военной администрации Евгений Ситниченко рассказал, что угрозы жизни раненого мужчины нет, он получил ранение ноги.
Оккупанты, по словам Ситниченко, использовали запрещенные кассетные снаряды.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля, в частности – Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.
Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщал Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области, а 31 мая – Зеленодольскую общину. 5 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам.