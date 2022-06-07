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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов", есть раненый – ОВА

Зеленодольская община регулярно обстреливается оккупантами
Зеленодольская община регулярно обстреливается оккупантами
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

В ночь на 7 июня российские оккупационные войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной государственной (военной) администрации Валентин Резниченко.

По словам Резниченко, удар пришелся по Зеленодольской общине, в селе Великая Костромка повреждены частные дома, ранен 46-летний мужчина, он госпитализирован. 

Глава районной военной администрации Евгений Ситниченко рассказал, что угрозы жизни раненого мужчины нет, он получил ранение ноги. 

Оккупанты, по словам Ситниченко, использовали запрещенные кассетные снаряды. 

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля, в частности –  Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщал Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области, а 31 мая – Зеленодольскую общину. 5 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепропетровская область, раненые, РСЗО "Ураган", обстрелы, Валентин Резниченко, российские оккупанты
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