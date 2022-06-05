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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушения жилых домов в двух селах – глава ОВА

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Резниченко: Ночь и утро напряженные постоянные воздушные тревоги
Резниченко: Ночь и утро напряженные – постоянные воздушные тревоги
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупанты в ночь на 5 июня обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь и утро напряженные – постоянные воздушные тревоги. Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район. Артиллерия оккупанта ударила по Зеленодольской общине. Есть разрушения жилых домов в двух селах", – написал он.

Резниченко добавил, что информация о возможных пострадавших уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля, в частности –  Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщал Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области, а 31 мая – Зеленодольскую общину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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