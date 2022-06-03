За сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 55 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

"2 июня энергетикам удалось подать свет в 27 населенных пунктов Донбасса. За сутки снова со светом дома 49 865 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах", – сообщили в компании.

Без света остается 331 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское, отметили в ДТЭК.

"Ситуация в регионе, особенно на севере, осложняется, что приводит ко все более частым повреждениям оборудования и линиям электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", – отмечают в компании.

Также 2 июня энергетики устраняли повреждения сетей в результате обстрелов в Днепропетровской области. Из-за повреждения электролиний в результате вражеских обстрелов произошло отключение электроэнергии в шести населенных пунктах в Криворожском районе. Аварийные бригады оперативно вернули свет в 5050 домов.