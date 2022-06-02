За сутки энергетики вернули свет 21 тысяче семей в Донецкой и Киевской областях – ДТЭК

"Снова с электропитанием дома 12 332 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 99-е сутки и вместе с военными и другими службами делают все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет", – отметили в компании.

Также 1 июня энергетики снова устраняли последствия обстрелов в Киевской области. Из-за повреждения электролиний в результате вражеских обстрелов произошло отключение электроэнергии в 24 населенных пунктах в Обуховском районе Киевской области.

"Аварийные бригады ДТЭК снова оперативно – в течение двух часов – вернули свет в 24 населенных пунктах Киевщины, которые были обесточены из-за повреждения электролиний в результате ракетных обстрелов. Вновь со светом 8781 семья. Аварийные бригады ДТЭК готовы оперативно возвращать свет в дома жителей Киевщины, как только на это будет разрешение Вооруженных сил Украины и территориальной обороны", – говорят в компании.