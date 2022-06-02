ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики вернули свет 21 тысяче семей в Донецкой и Киевской областях – ДТЭК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1 июня энергетики снова устраняли последствия обстрелов в Киевской области
1 июня энергетики снова устраняли последствия обстрелов в Киевской области
Фото: dtek-krem.com.ua

За минувшие сутки энергетики отремонтировали поврежденные обстрелом электросети и вернули свет почти для 12 тысяч семей в 22 населенных пунктах Донецкой области. За два часа энергетики устранили последствия обстрела Обуховского района Киевской области и оперативно вернули свет более чем 8 тысячам семей. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Снова с электропитанием дома 12 332 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 99-е сутки и вместе с военными и другими службами делают все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет", – отметили в компании.

Также 1 июня энергетики снова устраняли последствия обстрелов в Киевской области. Из-за повреждения электролиний в результате вражеских обстрелов произошло отключение электроэнергии в 24 населенных пунктах в Обуховском районе Киевской области.

"Аварийные бригады ДТЭК снова оперативно – в течение двух часов – вернули свет в 24 населенных пунктах Киевщины, которые были обесточены из-за повреждения электролиний в результате ракетных обстрелов. Вновь со светом 8781 семья. Аварийные бригады ДТЭК готовы оперативно возвращать свет в дома жителей Киевщины, как только на это будет разрешение Вооруженных сил Украины и территориальной обороны", – говорят в компании.

Теги: Донецкая область, Киевская область, ДТЭК, ремонт, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
"Мой любимый крестник Андрюша особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil. Видео
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil. Видео
Арестович высказался о своем внешнем виде
Арестович высказался о своем внешнем виде
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (198843)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (116470)
3
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (55843)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (54325)
5
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (53833)
6
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (35363)
7
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (29689)
8
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (26561)
 
 
 
 