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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова передал защитникам Полтавской области турникеты для остановки кровотечений

Турникеты распределят среди защитников из Полтавской области
Турникеты распределят среди защитников из Полтавской области
Фото: oilandgas.dtek.com

Компания ДТЭК Рината Ахметова передала защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови, сообщил председатель Полтавского облсовета Александр Беленький.

"Полтавский областной совет сотрудничает с социально ответственным бизнесом, который во время войны только доказывает свою четкую проукраинскую позицию. Турникеты, предоставленные группой ДТЭК, мы распределим среди защитников из Полтавской области. Эти вещи помогут спасти жизни наших бойцов", – сказал глава Полтавского областного совета Александр Беленький, его слова цитирует пресс-служба ДТЭК.

В ДТЭК добавили, что продолжают оказывать поддержку защитникам Украины в тесном сотрудничестве с местными властями и органами местного самоуправления.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила в поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь на 491 млн гривен.

Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, ТрО и оказания помощи пострадавшему от войны населению.

Теги: медицина, война, ДТЭК, помощь, Полтавская область, ВСУ, война России против Украины, облсовет
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