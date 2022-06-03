ДТЭК Ахметова передал защитникам Полтавской области турникеты для остановки кровотечений

"Полтавский областной совет сотрудничает с социально ответственным бизнесом, который во время войны только доказывает свою четкую проукраинскую позицию. Турникеты, предоставленные группой ДТЭК, мы распределим среди защитников из Полтавской области. Эти вещи помогут спасти жизни наших бойцов", – сказал глава Полтавского областного совета Александр Беленький, его слова цитирует пресс-служба ДТЭК.

В ДТЭК добавили, что продолжают оказывать поддержку защитникам Украины в тесном сотрудничестве с местными властями и органами местного самоуправления.

Война России против Украины. Главное (обновляется)