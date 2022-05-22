ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны в Украине повреждено 627 учреждений здравоохранения – Ляшко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На территориях, временно оккупированных войсками РФ, находится 235 медицинских учреждений
На территориях, временно оккупированных войсками РФ, находится 235 медицинских учреждений
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине повреждено 627 учреждений здравоохранения, из них 105 – полностью уничтожены в результате прицельных обстрелов российскими оккупантами. Об этом 21 мая на брифинге, опубликованном в Facebook, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того,  было повреждено 396 аптек, 27 из которых уничтожены полностью. Более 200 автомобилей экстренной медицинской помощи были расстреляны или захвачены оккупантами.

Также министр сообщил, что на территориях, временно оккупированных войсками РФ, находится 235 медицинских учреждений и более 200 бригад экстренной медицинской помощи, большинство из которых – в Херсонской области.

Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения Украины предоставило ряд рекомендаций медицинским учреждениям на оккупированных территориях по их работе, а также разрабатывает дополнительные указания совместно с СБУ, поскольку ежедневно оккупанты все больше давят на руководство больниц.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/409166124189753/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая Ляшко сообщал, что оккупанты повредили 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушили полностью. На восстановление разрушенных российским агрессором больниц нужно, по предварительным расчетам, 32 млрд грн, отмечал министр.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, медицина, война, аптеки, больница, обстрелы, война России против Украины, больницы, разрушения, войска, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гарри Стайлс в Нью-Йорке выступил с украинским флагом. Видео
Гарри Стайлс в Нью-Йорке выступил с украинским флагом. Видео
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото
Гир продал свой кабриолет почти за $32 тыс. Деньги будут направлены фондам, которые оказывают поддержку украинцам
Гир продал свой кабриолет почти за $32 тыс. Деньги будут направлены фондам, которые оказывают поддержку украинцам
Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото
Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото
Пес Патрон поздравил кота Степана с получением престижной блогерской премии
Пес Патрон поздравил кота Степана с получением престижной блогерской премии
  В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами
  В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью
  Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!"
  Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!"
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
  "Ніхто вас не кликав, ватніки, на х...й з України-матінки, дамой, дамой, к себе дамой". "The КУМ" в новом клипе показала реалии жизни в РФ
  "Ніхто вас не кликав, ватніки, на х...й з України-матінки, дамой, дамой, к себе дамой". "The КУМ" в новом клипе показала реалии жизни в РФ
Потап рассказал, сколько раз РФ просила их с Каменских представлять Россию на "Евровидении"
Потап рассказал, сколько раз РФ просила их с Каменских представлять Россию на "Евровидении"
  "За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев
  "За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (115975)
2
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (87011)
3
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев (43077)
4
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину (38948)
5
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев (23640)
6
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (23468)
7
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео (20511)
8
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами (20290)
 
 
 
 