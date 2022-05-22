С начала войны в Украине повреждено 627 учреждений здравоохранения – Ляшко

Кроме того, было повреждено 396 аптек, 27 из которых уничтожены полностью. Более 200 автомобилей экстренной медицинской помощи были расстреляны или захвачены оккупантами.

Также министр сообщил, что на территориях, временно оккупированных войсками РФ, находится 235 медицинских учреждений и более 200 бригад экстренной медицинской помощи, большинство из которых – в Херсонской области.

Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения Украины предоставило ряд рекомендаций медицинским учреждениям на оккупированных территориях по их работе, а также разрабатывает дополнительные указания совместно с СБУ, поскольку ежедневно оккупанты все больше давят на руководство больниц.

Война России против Украины. Главное (обновляется)