Украина призвала ВОЗ закрыть свой офис в Москве и лишить Россию права голоса в организации – Ляшко

"Из-за вооруженной агрессии России Украина будет настаивать на закрытии Европейского офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве. Речь идет о перемещении офиса за пределы России", – сказано в сообщении.

По данным Минздрава Украины, запрос уже подан в Европейское региональное бюро ВОЗ, "подпись под документом поставили 38 государств-членов".

"Весь мир уже увидел подлинное лицо России. Весь цивилизованный мир уже понимает, что Россия – государство-убийца. А тот, кто уносит жизнь и здоровье гражданских лиц, не может на мировом уровне представлять организацию, которая борется за их спасение. Поэтому мы очень надеемся, что призыв Украины будет услышан. Перемещение Европейского офиса с территории России будет еще одним сигналом, что ВОЗ и ее члены действительно осуждают все ужасы, которые Российская Федерация совершает на украинской территории", – объяснил Ляшко.

В Минздраве рассказали, что Украина "продолжит настаивать на заморозке права голоса России в ВОЗ и отстранении России от исполнительного комитета организации".

Поднятые Украиной вопросы собираются рассмотреть 10–11 мая на специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)