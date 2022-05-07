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Украина призвала ВОЗ закрыть свой офис в Москве и лишить Россию права голоса в организации – Ляшко

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В ВОЗ подтвердили 200 нападений оккупантов на систему здравоохранения Украины
В ВОЗ подтвердили 200 нападений оккупантов на систему здравоохранения Украины
Фото: ЕРА

Украина призывает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) закрыть работающий в столице России офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Об этом 7 мая сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, проинформировал сайт Минздрава.

"Из-за вооруженной агрессии России Украина будет настаивать на закрытии Европейского офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве. Речь идет о перемещении офиса за пределы России", – сказано в сообщении.

По данным Минздрава Украины, запрос уже подан в Европейское региональное бюро ВОЗ, "подпись под документом поставили 38 государств-членов".

"Весь мир уже увидел подлинное лицо России. Весь цивилизованный мир уже понимает, что Россия – государство-убийца. А тот, кто уносит жизнь и здоровье гражданских лиц, не может на мировом уровне представлять организацию, которая борется за их спасение. Поэтому мы очень надеемся, что призыв Украины будет услышан. Перемещение Европейского офиса с территории России будет еще одним сигналом, что ВОЗ и ее члены действительно осуждают все ужасы, которые Российская Федерация совершает на украинской территории", – объяснил Ляшко.

В Минздраве рассказали, что Украина "продолжит настаивать на заморозке права голоса России в ВОЗ и отстранении России от исполнительного комитета организации".

Поднятые Украиной вопросы собираются рассмотреть 10–11 мая на специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля якобы с целью "денацификации" и "демилитаризации".

3 мая Минздрав сообщал, что российские оккупанты повредили 400 украинских учреждений здравоохранения, еще 40 больниц разрушены и не подлежат восстановлению.

7 мая в ВОЗ подтвердили 200 нападений оккупантов на систему здравоохранения Украины, пишет "Укринформ".

Теги: Россия, война, ВОЗ, агрессия, офис, российская агрессия, война России против Украины, документы, Минздрав, больницы, здравоохранение, Виктор Ляшко, российские оккупанты
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