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В мире резко возросла суточная смертность от коронавируса – данные ВОЗ

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В мире скончалось уже 6 млн инфицированных коронавирусом
В мире скончалось уже 6 млн инфицированных коронавирусом
Фото: ЕРА

22 марта в мире скончалось максимальное в 2022 году число пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

До сегодняшнего дня максимальная смертность фиксировалась в текущем году 10 февраля – 12 808 за сутки, а 22 марта, по предварительной информации, скончалось 14 865 инфицированных.

Абсолютный максимум был установлен 21 июля 2021 года, когда умерло 20 133 больных.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали уже более 6 млн жителей планеты.

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

За все время пандемии в мире подтвердили в общей сложности 470,8 млн случаев коронавирусной инфекции.

В пятерку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (79 млн), Индия (43 млн), Бразилия (29,6 млн), Франция (23,4 млн) и Великобритания (20,3 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 23 февраля было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

После начала масштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

Теги: США, Индия, Франция, Великобритания, ВОЗ, Бразилия, смертность, Всемирная организация здравоохранения, болезнь, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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