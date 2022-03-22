В мире резко возросла суточная смертность от коронавируса – данные ВОЗ

В мире скончалось уже 6 млн инфицированных коронавирусом Фото: ЕРА

До сегодняшнего дня максимальная смертность фиксировалась в текущем году 10 февраля – 12 808 за сутки, а 22 марта, по предварительной информации, скончалось 14 865 инфицированных.

Абсолютный максимум был установлен 21 июля 2021 года, когда умерло 20 133 больных.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали уже более 6 млн жителей планеты.

Скриншот: covid19.who.int

За все время пандемии в мире подтвердили в общей сложности 470,8 млн случаев коронавирусной инфекции.

В пятерку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (79 млн), Индия (43 млн), Бразилия (29,6 млн), Франция (23,4 млн) и Великобритания (20,3 млн).