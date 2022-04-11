В мире за последние сутки скончалось минимальное за два года число пациентов с COVID-19 – данные ВОЗ

Более того, такой суточной смертности не наблюдалось и в 2021 году.

Число смертей среди инфицированных 11 апреля 2022 года является наименьшим показателем с 21 марта 2020 года, когда умерло 1467 пациентов с COVID-19.

Рекорд суточной смертности в мире был установлен 21 июля 2021 года – 20 122 умерших.

Всего с начала пандемии на планете скончалось, по данным ВОЗ, почти 6,18 млн человек с COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int

С начала пандемии коронавирусной инфекции подтвердили в общей сложности более 497 млн случаев заболевания, за 11 апреля 2022-го – 550 тыс.

По числу случаев COVID-19 лидируют США (79,6 млн), Индия (43 млн) и Бразилия (30,1 млн).