В Украине подтвердили более 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, от болезни умерло 287 человек

Больше всего инфицированных коронавирусом 21 февраля выявили в Киеве, сообщили в Минздраве Украины Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 2455 детей и 665 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Киеве – 4193 человека, 2159 – в Днепропетровской области, 1664 – в Одесской.

Выздоровело 33 238 человек, 287 больных COVID-19 умерли. Попало в больницу 1553 пациента. За сутки сделали почти 97 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,76 млн человек, умерло – 104 932.