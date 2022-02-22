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В Украине подтвердили более 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, от болезни умерло 287 человек

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Больше всего инфицированных коронавирусом 21 февраля выявили в Киеве, сообщили в Минздраве Украины
Больше всего инфицированных коронавирусом 21 февраля выявили в Киеве, сообщили в Минздраве Украины
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 21 февраля зафиксировано 24 440 новых случаев COVID-19. Об этом утром 22 февраля сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 2455 детей и 665 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Киеве – 4193 человека, 2159 – в Днепропетровской области, 1664 – в Одесской.

Выздоровело 33 238 человек, 287 больных COVID-19 умерли. Попало в больницу 1553 пациента. За сутки сделали почти 97 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,76 млн человек, умерло – 104 932.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

21 февраля Ляшко сообщил, что количество выявленных в Украине новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19%.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, дети, украинцы, болезнь, Минздрав, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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