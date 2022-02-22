В Украине подтвердили более 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, от болезни умерло 287 человек

Среди заболевших – 2455 детей и 665 медработников.
По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Киеве – 4193 человека, 2159 – в Днепропетровской области, 1664 – в Одесской.
Выздоровело 33 238 человек, 287 больных COVID-19 умерли. Попало в больницу 1553 пациента. За сутки сделали почти 97 тыс. тестов.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,76 млн человек, умерло – 104 932.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.
14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.
21 февраля Ляшко сообщил, что количество выявленных в Украине новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19%.