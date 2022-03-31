В Украину с начала вторжения РФ для оказания помощи приехали 174 иностранных медика – Ляшко

"Уже сейчас в Украине развернуто три полевых госпиталя. И отдельно 174 иностранных медицинских работника приехали помогать украинцам оказывать медицинскую помощь. Вопрос, хватает [их] или не хватает, довольно сложный, поскольку в условиях войны постоянно, оперативно меняется ситуация. Одно дело – когда речь идет о зоне боевых действий. И другое – где более или менее спокойные области", – пояснил министр.

По его словам, на данный момент наработаны маршруты эвакуации пациентов, которым необходимо провести операцию.

"Мы мониторим это все. У нас есть как и очередь из тех, у кого есть желание приехать в Украину, так и внутри отслеживаем потребность от руководителей учреждений, где и по какому профилю специалистов не хватает. Этот вопрос сейчас решается двумя путями. Есть маршруты эвакуации пациентов – то есть перевозка в условия, в которых можно провести, например, оперативное вмешательство. Потому что если операция длится пять-шесть часов, то ее желательно проводить там, где реже звучит сирена, меньше бомбардировок и обстрелов", – подчеркнул Ляшко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)