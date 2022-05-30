Больницы Каменского получили от "Метинвеста" медикаменты и оборудование на 13 млн грн

В нынешней поставке – четыре спецприбора для терапии ранений, которые "Метинвест" доставил по запросу медицинских работников скорой помощи Фото: Метінвест / Facebook

В этой поставке – четыре спецприбора для терапии ранений, которые "Метинвест" доставил по запросу медицинских работников скорой помощи, работающих со сложными ранами. Это системы для вакуумного лечения, ускоряющие заживление инфицированных, послеоперационных, хронических ран и ожогов второй и третьей степеней.

"Метинвест" помогает военным госпиталям и больницам с начала войны. На эти цели компания уже направила более 60 млн грн. Также она закупила и передала на передовую более 8 тыс. касок и 25 тыс. аптечек и турникетов, напомнили в пресс-службе.