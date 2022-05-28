Фонд Рината Ахметова передал партию медикаментов в Донецкую область

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за оказание сверхважной гуманитарной помощи и за поддержку людей в целом. Мы получили именно те препараты, в которых больше всего нуждались", – цитирует пресс-служба директора КП "ЦПМСП" Покровского городского совета Донецкой области Инессу Острянину.

С начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 600 тыс. единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тыс. гемоконтейнеров для доноров крови.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, напомнили в организации.