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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова передал партию медикаментов в Донецкую область

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Фонд Рината Ахметова передал в Покровскую больницу более 23,5 тыс. единиц медикаментов: обезболивающие, антибиотики, препараты для укрепления и нормализации сердечно-сосудистой системы. Гуманитарная помощь поступит в медицинские учреждения региона под координацией Донецкой областной военной администрации, сообщила в Facebook пресс-служба Фонда.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за оказание сверхважной гуманитарной помощи и за поддержку людей в целом. Мы получили именно те препараты, в которых больше всего нуждались", – цитирует пресс-служба директора КП "ЦПМСП" Покровского городского совета Донецкой области Инессу Острянину.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/7774416152599209

С начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 600 тыс. единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тыс. гемоконтейнеров для доноров крови.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, напомнили в организации.

Теги: медицина, Донецкая область, СКМ, лекарства, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, Покровск
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