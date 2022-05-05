ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больницы Каменского получили медикаментов на 10 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медикаменты необходимы в том числе потому, что многие приезжающие в города переселенцы имеют ранения
Медикаменты необходимы в том числе потому, что многие приезжающие в города переселенцы имеют ранения
Фото: depositphotos.com

Предприятие "Каметсталь" группы "Метинвест" передало медицинским учреждениям города Каменское лекарств на сумму 10 миллионов гривен. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Липпа в эфире телеканала "Украина 24".

"Вчера я передал очередную часть медикаментов – на этот раз мы предоставили в том числе специализированные хирургические средства, такие как металлические пластины. Таким образом, наша помощь больницам достигла уже 10 миллионов гривен. Такую помощь мы оказываем во всех городах нашего присутствия – в Запорожье, Кривом Роге, Покровске, Мирнограде и Павлограде больницы обеспечены медикаментами, и это чрезвычайно важно, ведь многие приезжающие в города переселенцы имеют ранения", – рассказал Липпа.

Также, по его словам, предприятие продолжает трудоустраивать выезжающих из Мариуполя и Авдеевки сотрудников "Метинвест".

"В настоящее время на нашем предприятии открыто около 600 вакансий. Мы трудоустроили уже 180 человек, на рассмотрении – еще 150, поэтому к концу недели мы устроим на работу 300 человек. А это не только работники, но и их семьи, получающие возможность строить жизнь", – объяснил он.

Кроме работы, вынужденных переселенцев также обеспечивают жильем, в обустройстве людей активно участвуют и местные власти, и бизнес, отметил руководитель.

"Мы обустраиваем людей на наших базах отдыха – около 550 человек живет на мощностях "Каметстали". В городе же переселенцев уже более 12 тысяч", – рассказал Липпа.

Контекст:

Компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского за 70 дней войны направила 1,2 миллиарда гривен на помощь Украине и украинцам. Компания закупает продукты питания для граждан, предоставляет средства защиты для украинской армии и ТрО – 100 тысяч бронежилетов, каски, аптечки, а также помогает местным властям возводить укрепления и обустраивать бомбоубежища.

Теги: медицина, лекарства, Метинвест, помощь, переселенцы, Каменское
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путин х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Путин – х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
  Библив о Безрук: Галя абсолютно наша, абсолютная украинка
  Библив о Безрук: Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (970368)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (133772)
3
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (69362)
4
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (55291)
5
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (55184)
6
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (51801)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (33463)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (24484)
 
 
 
 