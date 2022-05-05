Больницы Каменского получили медикаментов на 10 млн грн

Медикаменты необходимы в том числе потому, что многие приезжающие в города переселенцы имеют ранения Фото: depositphotos.com

"Вчера я передал очередную часть медикаментов – на этот раз мы предоставили в том числе специализированные хирургические средства, такие как металлические пластины. Таким образом, наша помощь больницам достигла уже 10 миллионов гривен. Такую помощь мы оказываем во всех городах нашего присутствия – в Запорожье, Кривом Роге, Покровске, Мирнограде и Павлограде больницы обеспечены медикаментами, и это чрезвычайно важно, ведь многие приезжающие в города переселенцы имеют ранения", – рассказал Липпа.

Также, по его словам, предприятие продолжает трудоустраивать выезжающих из Мариуполя и Авдеевки сотрудников "Метинвест".

"В настоящее время на нашем предприятии открыто около 600 вакансий. Мы трудоустроили уже 180 человек, на рассмотрении – еще 150, поэтому к концу недели мы устроим на работу 300 человек. А это не только работники, но и их семьи, получающие возможность строить жизнь", – объяснил он.

Кроме работы, вынужденных переселенцев также обеспечивают жильем, в обустройстве людей активно участвуют и местные власти, и бизнес, отметил руководитель.

"Мы обустраиваем людей на наших базах отдыха – около 550 человек живет на мощностях "Каметстали". В городе же переселенцев уже более 12 тысяч", – рассказал Липпа.