ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова направил на поддержку защитников Украины и гуманитарные цели почти 500 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Все бизнесы группы ДТЭК работают в тесном взаимодействии с властью и органами местного самоуправления для поддержки обороноспособности Украины, подчеркнули в пресс-службе
Все бизнесы группы ДТЭК работают в тесном взаимодействии с властью и органами местного самоуправления для поддержки обороноспособности Украины, подчеркнули в пресс-службе
Фото: dtek.com

Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила в поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и на гуманитарную помощь 491 млн грн. Среди приоритетных направлений помощи – закупка средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, а также поддержка вынужденных переселенцев. Об этом говорится в сообщении компании.

"ДТЭК продолжает оказывать необходимую поддержку снаряжением, техническими средствами и транспортом защитникам Украины. Для нужд ВСУ и территориальной обороны компания передала из собственного автопарка 142 транспортных средства, среди которых внедорожники и микроавтобусы, используемые для выполнения задач защиты населения. Также на нужды Государственной пограничной службы переданы комплекты портативных раций фирмы Caltta, а на нужды ВСУ – партии жгутов-турникетов", – сообщили в компании.

Все бизнесы группы ДТЭК работают в тесном взаимодействии с властью и органами местного самоуправления для поддержки обороноспособности Украины, подчеркнули в пресс-службе.

"Вместе с Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Спасаем жизнь" организована передача помощи в регионы. Реализуя главную задачу проекта – не допустить гуманитарной катастрофы в Украине – представители компании ДТЭК передали продукты питания для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, вместе с Фондом компания закупила и передала в НДСЛ "Охматдет" пять сверхсовременных аппаратов для лечения ран Renasys™ Touch. Также ДТЭК организует доставку для нужд больниц и территориальных общин в ряде регионов генераторов для автономного обеспечения электроэнергией", – отметили авторы сообщения.

В компании подчеркнули, что продолжают предоставлять топливо для нужд ВСУ и ТрО и на гуманитарные цели – в общей сложности передали более 30 тыс. литров конденсата и дизельного топлива. Более 450 тонн угля получила "Укрзалізниця" для эвакуационных поездов, более 100 тонн – местные общины и предприятия теплоснабжения.

"Помощь Украине – наш безусловный приоритет. Это последовательная позиция компании и ее акционера Рината Ахметова на протяжении восьми лет войны. Сейчас наша главная задача – помочь крайние победить: защитить нашу независимость и территориальную целостность", – цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

С начала войны компания предоставила военным учреждениям и медицинским учреждениям в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию на 137 млн грн, сейчас бесплатной электроэнергией она обеспечивает более 100 заведений.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи пострадавшему от войны населению.

Теги: Ринат Ахметов, Укрзалізниця, ДТЭК, помощь, электроэнергия, благотворительность, ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины, больницы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян неправильно
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель это организованное мероприятие. Не бесплатное
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель – это организованное мероприятие. Не бесплатное
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (103714)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео (37243)
3
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (34537)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (29059)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (25490)
6
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (16344)
7
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью (16017)
8
Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!" (15645)
 
 
 
 