ДТЭК Ахметова направил на поддержку защитников Украины и гуманитарные цели почти 500 млн грн

Все бизнесы группы ДТЭК работают в тесном взаимодействии с властью и органами местного самоуправления для поддержки обороноспособности Украины, подчеркнули в пресс-службе Фото: dtek.com

"ДТЭК продолжает оказывать необходимую поддержку снаряжением, техническими средствами и транспортом защитникам Украины. Для нужд ВСУ и территориальной обороны компания передала из собственного автопарка 142 транспортных средства, среди которых внедорожники и микроавтобусы, используемые для выполнения задач защиты населения. Также на нужды Государственной пограничной службы переданы комплекты портативных раций фирмы Caltta, а на нужды ВСУ – партии жгутов-турникетов", – сообщили в компании.

Все бизнесы группы ДТЭК работают в тесном взаимодействии с властью и органами местного самоуправления для поддержки обороноспособности Украины, подчеркнули в пресс-службе.

"Вместе с Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Спасаем жизнь" организована передача помощи в регионы. Реализуя главную задачу проекта – не допустить гуманитарной катастрофы в Украине – представители компании ДТЭК передали продукты питания для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, вместе с Фондом компания закупила и передала в НДСЛ "Охматдет" пять сверхсовременных аппаратов для лечения ран Renasys™ Touch. Также ДТЭК организует доставку для нужд больниц и территориальных общин в ряде регионов генераторов для автономного обеспечения электроэнергией", – отметили авторы сообщения.

В компании подчеркнули, что продолжают предоставлять топливо для нужд ВСУ и ТрО и на гуманитарные цели – в общей сложности передали более 30 тыс. литров конденсата и дизельного топлива. Более 450 тонн угля получила "Укрзалізниця" для эвакуационных поездов, более 100 тонн – местные общины и предприятия теплоснабжения.

"Помощь Украине – наш безусловный приоритет. Это последовательная позиция компании и ее акционера Рината Ахметова на протяжении восьми лет войны. Сейчас наша главная задача – помочь крайние победить: защитить нашу независимость и территориальную целостность", – цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

С начала войны компания предоставила военным учреждениям и медицинским учреждениям в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию на 137 млн грн, сейчас бесплатной электроэнергией она обеспечивает более 100 заведений.

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