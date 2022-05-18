В Авдеевку прибыли 11 тыс. гуманитарных наборов с необходимыми продуктами

Благодаря проекту "Спасаем жизнь" уже почти 35 тыс. человек получили гуманитарную помощь в разных городах Фото: avdeevka.city

Авдеевка живет под постоянными обстрелами оккупантов, в городе нет воды, часто пропадают свет и газ. Из-за сложной логистики в городе также дефицит продуктов, и сегодня жителям общины крайне необходима помощь, сообщили в Фонде. В наборах – макароны, мука, крупы, масло, консервы, сахар, сгущенка – такой состав рекомендован ВОЗ, учитывая его энергетическую ценность, отметили в пресс-службе.

"Вместе с руководством Авдеевки мы и дальше работаем над эвакуацией людей. Компания "Метинвест" вывозит сотрудников и членов их семей, желающих покинуть опасный город. Но в общине есть еще многие оставшиеся жители, и они требуют наибольшего внимания и помощи. С начала активной фазы войны мы системно выдаем продукты всем, кому они нужны", – рассказал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Виталий Литовка.

Благодаря проекту "Спасаем жизнь" уже почти 35 тыс. человек получили гуманитарную помощь в разных городах, еще 140 тыс. наборов сейчас отправляются в украинские города. Проект закупил в Европе и в Украине уже 2,5 тыс. тонн продуктов, рассказали в Фонде.