ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Поплавский подарил Институту сердца оборудование для лечения острых инфарктов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Поплавский Тодурову: Спасибо, что вы есть гений украинской и мировой медицины!
Поплавский – Тодурову: Спасибо, что вы есть – гений украинской и мировой медицины!
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский подарил Национальному институту сердца восемь мониторов пациента еPM15 производства компании Mindray, оборудование предназначено для диагностики и лечения пациентов с острыми инфарктами. Об этом пресс-служба института сообщила 30 мая в своем Facebook.

"Выражаем нашу благодарность Михаилу Поплавскому за гуманитарную помощь в виде восьми кардиомониторов Mindray EPM-15 с центральной станцией для диагностики и лечения пациентов с острыми инфарктами и раненых в результате военной агрессии России против Украины", – сказано в сообщении. 

Пресс-служба опубликовала видео встречи Поплавского с директоров Института сердца, кардиохирургом Борисом Тодуровым. 

"Михаил Михайлович оказал благотворительную помощь нашему институту, подарил восемь реанимационных кардиомониторов, которые уже установлены вместе с центральной станцией в отделении острого коронарного синдрома и инфаркта. С их помощью мы спасаем жизнь наших пациентов. Это дорогой подарок в наше время, мы это очень ценим", – сказал Тодуров.

"Кто, если не мы! Спасибо, что вы есть – гений украинской и мировой медицины!" – ответил Поплавский.

https://www.facebook.com/Heart.Institute.Kyiv/videos/433074001993370/

Тодуров в благодарственном письме Поплавскому отметил, что такая поддержка очень важна для института, пишут "Факты".

"В это сверхсложное для Украины время, когда десятки тысяч жителей подверглись смертоносным бомбардировкам со стороны россии и пострадали, разрушена инфраструктура городов страны, культурные и исторические памятники уничтожены, повреждены и разрушены учреждения здравоохранения – поддержка и помощь для украинцев очень важна и необходима. Оказывая помощь, вы даруете не просто материальные ценности, а даете надежду, что вместе мы преодолеем какие-либо невзгоды. Мы благодарим вас за помощь и поддержку, за то, что оказались рядом в нужный момент", – цитирует издание официальное письмо.

Также "Факты" сообщили, что студенты и сотрудники Киевского национального университета культуры и искусств с началом полномасштабного вторжения России помогают стране.

"Ректор уверен, что в условиях войны общество должно быть единым как никогда и вместе бороться на всех фронтах – политическом, военном, медицинском, образовательном, культурном и других. Многие сотрудники, преподаватели и студенты вуза с первых дней войны записались в ряды терробороны, вступили в ВСУ. Университет культуры перечислил для армии миллион гривен. А Поплавский от себя лично передал ВСУ автомобили, тепловизоры, цифровые радиостанции Motorola и другое", – сказано в материале.

Теги: медицина, Михаил Поплавский, Борис Тодуров, благотворительность, Институт сердца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (87880)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (65310)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (45494)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (44875)
5
Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (38854)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29378)
7
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (25798)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21287)
 
 
 
 