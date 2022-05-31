Поплавский подарил Институту сердца оборудование для лечения острых инфарктов

Поплавский – Тодурову: Спасибо, что вы есть – гений украинской и мировой медицины! Фото: poplavskiy_michail / Instagram

"Выражаем нашу благодарность Михаилу Поплавскому за гуманитарную помощь в виде восьми кардиомониторов Mindray EPM-15 с центральной станцией для диагностики и лечения пациентов с острыми инфарктами и раненых в результате военной агрессии России против Украины", – сказано в сообщении.

Пресс-служба опубликовала видео встречи Поплавского с директоров Института сердца, кардиохирургом Борисом Тодуровым.

"Михаил Михайлович оказал благотворительную помощь нашему институту, подарил восемь реанимационных кардиомониторов, которые уже установлены вместе с центральной станцией в отделении острого коронарного синдрома и инфаркта. С их помощью мы спасаем жизнь наших пациентов. Это дорогой подарок в наше время, мы это очень ценим", – сказал Тодуров.

"Кто, если не мы! Спасибо, что вы есть – гений украинской и мировой медицины!" – ответил Поплавский.

Тодуров в благодарственном письме Поплавскому отметил, что такая поддержка очень важна для института, пишут "Факты".

"В это сверхсложное для Украины время, когда десятки тысяч жителей подверглись смертоносным бомбардировкам со стороны россии и пострадали, разрушена инфраструктура городов страны, культурные и исторические памятники уничтожены, повреждены и разрушены учреждения здравоохранения – поддержка и помощь для украинцев очень важна и необходима. Оказывая помощь, вы даруете не просто материальные ценности, а даете надежду, что вместе мы преодолеем какие-либо невзгоды. Мы благодарим вас за помощь и поддержку, за то, что оказались рядом в нужный момент", – цитирует издание официальное письмо.

Также "Факты" сообщили, что студенты и сотрудники Киевского национального университета культуры и искусств с началом полномасштабного вторжения России помогают стране.

"Ректор уверен, что в условиях войны общество должно быть единым как никогда и вместе бороться на всех фронтах – политическом, военном, медицинском, образовательном, культурном и других. Многие сотрудники, преподаватели и студенты вуза с первых дней войны записались в ряды терробороны, вступили в ВСУ. Университет культуры перечислил для армии миллион гривен. А Поплавский от себя лично передал ВСУ автомобили, тепловизоры, цифровые радиостанции Motorola и другое", – сказано в материале.