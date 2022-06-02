Норвегия примет раненых бойцов из Украины на лечение

По словам Мель, Норвегия уже принимает раненых из-за войны в Украине гражданских, а теперь будет лечить и украинских солдат Фото: EPA

"Норвегия уже является одним из крупнейших участников программы медицинской эвакуации гражданских лиц с войны в Украине. Правительство теперь также будет принимать раненых солдат", – сказала она.

Принятие раненых солдат является частью вклада Норвегии через механизм гражданской защиты ЕС при чрезвычайных ситуациях (UCPM) в рамках ранее определенного лимита в 550 пациентов по схеме Medevac.

Отмечается, что Норвегия имеет высокий уровень квалификации в лечении ожогов, травм и реабилитации в больницах Helse Bergen, Sunnaas, университетской больнице Осло. Высокий профессионализм Норвегии в этих сферах особо подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Стортингом.

В то же время, отметила Мель, у Норвегии нет опыта медицинской эвакуации раненых солдат в ситуации продолжающегося конфликта. Поэтому необходимо было обеспечить, чтобы включение раненых солдат в схему медицинской эвакуации соответствовало правилам.