Более 80% раненых украинских военных возвращаются в строй – Маляр

Маляр: Это огромная победа украинской военной медицины, очень высокий процент раненых снова возвращается в строй Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Наши военные медики сегодня также на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов. И надо понимать, что это огромная победа украинской военной медицины, очень высокий процент раненых снова возвращается в строй – это более 80%. Речь идет об уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации", – сказала Маляр.

Говоря об обеспечении оружием украинской армии, она заявила, что сейчас все государственные процессы организованы на высоком уровне и есть возможность обеспечивать Вооруженные силы всем, что нужно.

"Единственное, с чем мы сами не можем справиться, – это помощь с тяжелым вооружением, которое мы ожидаем от западных стран. Все, что касается других позиций, сегодня все это организовано", – сказала замминистра.

Она поблагодарила волонтеров и всех граждан Украины за человеческое участие, благодарность и внимание к военным.