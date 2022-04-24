Более 80% раненых украинских военных возвращаются в строй – Маляр

"Наши военные медики сегодня также на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов. И надо понимать, что это огромная победа украинской военной медицины, очень высокий процент раненых снова возвращается в строй – это более 80%. Речь идет об уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации", – сказала Маляр.
Говоря об обеспечении оружием украинской армии, она заявила, что сейчас все государственные процессы организованы на высоком уровне и есть возможность обеспечивать Вооруженные силы всем, что нужно.
"Единственное, с чем мы сами не можем справиться, – это помощь с тяжелым вооружением, которое мы ожидаем от западных стран. Все, что касается других позиций, сегодня все это организовано", – сказала замминистра.
Она поблагодарила волонтеров и всех граждан Украины за человеческое участие, благодарность и внимание к военным.
По информации президента Владимира Зеленского на 15 апреля, среди украинских военных с начала полномасштабного вторжения погибли 2,5–3 тыс., ранены – около 10 тыс.
Почти 2 тыс. медиков-иностранцев подали в Министерство здравоохранения Украины заявки, чтобы помогать украинским коллегам во время войны, сообщил 20 апреля нардеп от "Слуги народа", глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий.