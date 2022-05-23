Команда бундесвера перевезла на лечение в Германию 144 раненых украинца – посольство

"С начала захватнической войны России против Украины команда Вооруженных сил Германии перевезла на лечение в Германию 144 раненых украинца. На данный момент уже совершили шесть рейсов – последний был в четверг, 19 мая", – говорится в сообщении.

В посольстве пожелали раненым скорейшего выздоровления.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.