Команда бундесвера перевезла на лечение в Германию 144 раненых украинца – посольство

"С начала захватнической войны России против Украины команда Вооруженных сил Германии перевезла на лечение в Германию 144 раненых украинца. На данный момент уже совершили шесть рейсов – последний был в четверг, 19 мая", – говорится в сообщении.
В посольстве пожелали раненым скорейшего выздоровления.
#MedEvac З початку загарбницької війни Росії проти України команда Збройних сил * перевезла на лікування до * 144 поранених українців. Наразі вже здійснили 6 рейсів – останній був у четвер, 19 травня. Бажаємо всім найшвидшого одужання!#StandWithUkraine— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) May 23, 2022
* @Team_Luftwaffe pic.twitter.com/hlwtrP3Ui2
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.