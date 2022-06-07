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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, есть раненые – Гайдай

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В результате обстрелов за день в городах Луганской области разрушены десятки домов
В результате обстрелов за день в городах Луганской области разрушены десятки домов
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

6 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Лисичанск, Приволье, Золотое, Горское в Луганской области. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал утром 7 июня в Telegram.

По его словам, спасатели несколько часов тушили горящие торговые павильоны рынка общей площадью 1 тыс. м². Пожар потушили только ближе к вечеру.

"Также разрушения получили учебные заведения города – здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших", – написал Гайдай. 

Еще троих раненых в Лисичанске и Приволье, двух мужчин и женщину, госпитализировали в лечебные учреждения других регионов.

Также утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Президент заявил 2 июня, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны. 

Теги: Луганская область, Лисичанск, Горское, Сергей Гайдай, Золотое, обстрелы, война России против Украины, Приволье
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