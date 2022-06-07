Россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, есть раненые – Гайдай

По его словам, спасатели несколько часов тушили горящие торговые павильоны рынка общей площадью 1 тыс. м². Пожар потушили только ближе к вечеру.
"Также разрушения получили учебные заведения города – здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших", – написал Гайдай.
Еще троих раненых в Лисичанске и Приволье, двух мужчин и женщину, госпитализировали в лечебные учреждения других регионов.
Также утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
Президент заявил 2 июня, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".
Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.