Россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, есть раненые – Гайдай

В результате обстрелов за день в городах Луганской области разрушены десятки домов Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, спасатели несколько часов тушили горящие торговые павильоны рынка общей площадью 1 тыс. м². Пожар потушили только ближе к вечеру.

"Также разрушения получили учебные заведения города – здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших", – написал Гайдай.

Еще троих раненых в Лисичанске и Приволье, двух мужчин и женщину, госпитализировали в лечебные учреждения других регионов.

Также утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)