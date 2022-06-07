ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Повторное наступление России со стороны Беларуси возможно, РФ может увеличить численность войск у границы за двое суток – Кривонос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кривонос: Даже то, что сейчас небольшие войска есть, [не имеет значения], через двое суток там уже может быть значительно большее количество
Кривонос: Даже то, что сейчас небольшие войска есть, [не имеет значения], через двое суток там уже может быть значительно большее количество
Фото: president.gov.ua

Существуют риски повторного наступления России со стороны Беларуси, оно может начаться в случае выгодной для РФ ситуации. Об этом бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны, заместитель командующего Силами спецопераций в 2016–2019 годах генерал Сергей Кривонос сказал 6 июня в эфире "Радіо Свобода".

"Ситуация может повториться. С учетом того, что основная задача россиян – продолжить растягивать силы и средства, которые у нас есть, по всей территории Украины. Они сейчас имеют прекрасную способность переброски войск вдоль наших границ. В последние 15–20 лет на всех учениях годовых россияне эти вопросы прорабатывали, поэтому даже то, что сейчас небольшие войска есть, [не имеет значения], через двое суток там уже может быть значительно большее количество. Они способны это делать профессионально и подготовленно. Что касается угрозы со стороны Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей – она сохраняется. Россияне могут, в случае выгодной для них ситуации, начать наступление или активную работу диверсионно-разведывательных групп в нашей приграничной полосе", – сказал Кривонос, который в феврале – марте командовал обороной аэропорта Жуляны. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял вчера, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, пишет ZN.UA

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – говорил Зеленский. 

Кривонос, комментируя это заявление, отметил, что "у каждого есть своя точка зрения". "Украинские аналитики и президент не видели непосредственно начала вторжения в феврале", – добавил он. 

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили на территорию Украины в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где в том числе продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

По информации Генштаба ВСУ на 6 июня, на территории Беларуси вдоль границы с Украиной остаются отдельные подразделения войск РФ, имеющие на вооружении комплексы "Искандер-М", "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, граница, диверсанты, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, вы спасаете будущее Украины
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, – вы спасаете будущее Украины
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Кунаки показала младшего брата
Кунаки показала младшего брата
В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения
В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут
Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (318615)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (89438)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (73935)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (52845)
5
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (37560)
6
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (27924)
7
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (21243)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (18735)
 
 
 
 