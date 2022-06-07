Повторное наступление России со стороны Беларуси возможно, РФ может увеличить численность войск у границы за двое суток – Кривонос

"Ситуация может повториться. С учетом того, что основная задача россиян – продолжить растягивать силы и средства, которые у нас есть, по всей территории Украины. Они сейчас имеют прекрасную способность переброски войск вдоль наших границ. В последние 15–20 лет на всех учениях годовых россияне эти вопросы прорабатывали, поэтому даже то, что сейчас небольшие войска есть, [не имеет значения], через двое суток там уже может быть значительно большее количество. Они способны это делать профессионально и подготовленно. Что касается угрозы со стороны Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей – она сохраняется. Россияне могут, в случае выгодной для них ситуации, начать наступление или активную работу диверсионно-разведывательных групп в нашей приграничной полосе", – сказал Кривонос, который в феврале – марте командовал обороной аэропорта Жуляны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял вчера, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, пишет ZN.UA.
"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – говорил Зеленский.
Кривонос, комментируя это заявление, отметил, что "у каждого есть своя точка зрения". "Украинские аналитики и президент не видели непосредственно начала вторжения в феврале", – добавил он.
Российские войска с 24 февраля заходили на территорию Украины в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где в том числе продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
По информации Генштаба ВСУ на 6 июня, на территории Беларуси вдоль границы с Украиной остаются отдельные подразделения войск РФ, имеющие на вооружении комплексы "Искандер-М", "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.