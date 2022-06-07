Повторное наступление России со стороны Беларуси возможно, РФ может увеличить численность войск у границы за двое суток – Кривонос

Кривонос: Даже то, что сейчас небольшие войска есть, [не имеет значения], через двое суток там уже может быть значительно большее количество Фото: president.gov.ua

"Ситуация может повториться. С учетом того, что основная задача россиян – продолжить растягивать силы и средства, которые у нас есть, по всей территории Украины. Они сейчас имеют прекрасную способность переброски войск вдоль наших границ. В последние 15–20 лет на всех учениях годовых россияне эти вопросы прорабатывали, поэтому даже то, что сейчас небольшие войска есть, [не имеет значения], через двое суток там уже может быть значительно большее количество. Они способны это делать профессионально и подготовленно. Что касается угрозы со стороны Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей – она сохраняется. Россияне могут, в случае выгодной для них ситуации, начать наступление или активную работу диверсионно-разведывательных групп в нашей приграничной полосе", – сказал Кривонос, который в феврале – марте командовал обороной аэропорта Жуляны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял вчера, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, пишет ZN.UA.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – говорил Зеленский.

Кривонос, комментируя это заявление, отметил, что "у каждого есть своя точка зрения". "Украинские аналитики и президент не видели непосредственно начала вторжения в феврале", – добавил он.