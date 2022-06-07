"Понимаем, для чего предлагали". Зеленский заявил, что Украина не планирует экспортировать зерно через Беларусь

"Что касается белорусов, то эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Да. Мы понимаем даже, какой объем. Мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", – сказал он.

Зеленский сегодня заявлял, что заблокированные российскими оккупантами морские порты Украины можно гарантированно разблокировать для вывоза зерна, если Украина получит противокорабельные ракеты.

3 июня находящийся в Беларуси при власти с 1994 года Александр Лукашенко в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сообщил, что Беларусь готова предоставить свою территорию для поставок украинского зерна в порты стран Балтии, но попросил для этого предоставить возможность "грузить и товары из Беларуси", хотя страна находится под санкциями Евросоюза.