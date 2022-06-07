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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Понимаем, для чего предлагали". Зеленский заявил, что Украина не планирует экспортировать зерно через Беларусь

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В обмен на деблокаду украинских портов в России требуют отмены санкций
В обмен на деблокаду украинских портов в России требуют отмены санкций
Фото: pixabay.com

Предложение использовать территорию Беларуси для экспорта украинского зерна для Украины неприемлемо, заявил 6 июня журналистам президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос "Укринформа".

"Что касается белорусов, то эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Да. Мы понимаем даже, какой объем. Мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", – сказал он.

Зеленский сегодня заявлял, что заблокированные российскими оккупантами морские порты Украины можно гарантированно разблокировать для вывоза зерна, если Украина получит противокорабельные ракеты.

3 июня находящийся в Беларуси при власти с 1994 года Александр Лукашенко в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сообщил, что Беларусь готова предоставить свою территорию для поставок украинского зерна в порты стран Балтии, но попросил для этого предоставить возможность "грузить и товары из Беларуси", хотя страна находится под санкциями Евросоюза.

Контекст:

В марте из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одессу".

Известно, что Россия похищает украинское зерно и пытается продать его на мировом рынке.

Теги: Беларусь, война, экономика, экспорт, маршрут, блокада, Владимир Зеленский, война России против Украины, ограничения, зерно
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