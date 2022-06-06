Bloomberg: Турция и РФ предварительно договорились, как разблокировать морской путь для зерна из Украины

По информации агентства, 8 июня в Анкаре этот вопрос будут обсуждаться с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Ранее правительство Турции предложило военную помощь для разминирования вод у берегов Одессы и сопровождения зерновых судов. Украина не согласна оставлять без защиты стратегически важный участок берега и порт открытыми для российского нападения, пишет Bloomberg.
"Заранее комментируя достижение соглашения, Россия стремится переложить ответственность на Украину за срыв поставок", – заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
"Но остается очевидным, что продовольственный кризис искусственно создан Россией", – добавил он.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту тему, назвал условия, при которых вывоз продовольствия может быть разблокирован. По его словам, для обеспечения безопасности Украина считает необходимым размещение на ее территории дополнительного оружия, в частности – противокорабельных ракет.
"Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что к процессу деблокирования украинских портов могут быть привлечены государства, которым доверяет Украина. В их числе он назвал Турцию.
В марте из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.
Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одессу".