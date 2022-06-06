Bloomberg: Турция и РФ предварительно договорились, как разблокировать морской путь для зерна из Украины

По информации агентства, 8 июня в Анкаре этот вопрос будут обсуждаться с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее правительство Турции предложило военную помощь для разминирования вод у берегов Одессы и сопровождения зерновых судов. Украина не согласна оставлять без защиты стратегически важный участок берега и порт открытыми для российского нападения, пишет Bloomberg.

"Заранее комментируя достижение соглашения, Россия стремится переложить ответственность на Украину за срыв поставок", – заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

"Но остается очевидным, что продовольственный кризис искусственно создан Россией", – добавил он.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту тему, назвал условия, при которых вывоз продовольствия может быть разблокирован. По его словам, для обеспечения безопасности Украина считает необходимым размещение на ее территории дополнительного оружия, в частности – противокорабельных ракет.

"Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что к процессу деблокирования украинских портов могут быть привлечены государства, которым доверяет Украина. В их числе он назвал Турцию.