Из Луганской области 7 июня эвакуировали 56 человек – Гайдай

Он сказал, что из Лисичанска 16 человек эвакуировали полицейские, 28 – военнослужащие.

"Вокруг Горского все горит. Тяжелее всего в Тошковке и Золотом. Эвакуировали из общины 12 человек, из них двое маломобильны. Также в населенные пункты завезена гуманитарная помощь", – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Президент заявил 2 июня, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.