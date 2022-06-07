Пока Северодонецк переходит из рук в руки, Украина доминирует на юге – Институт исследования войны

Информация о городских боях не дает точного понимания о разделении зон контроля в городе, пишут в институте. Ориентируясь на данные главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая и Генштаба Вооруженных сил Украины, можно прийти к выводу, что отдельные территории Северодонецка переходят из рук в руки, в городе продолжаются ожесточенное противостояние, говорится в сообщении.

На этом фоне аналитики ISW отмечают вызов, сделанный ВСУ доминированию России в северо-западной части Черного моря. По их мнению, Украине удалось оттеснить оккупантов почти на 100 км от побережья благодаря в том числе поставкам противокорабельного оружия из Великобритании и других стран. Теперь РФ вынуждена полагаться только на береговую и противовоздушную оборону в этом регионе.

Вероятно, считают военные эксперты, украинское командование попытается использовать эти успехи, чтобы смягчить давление российской блокады на порты и искать новые маршруты для международной помощи Украине.

New: #Russian forces likely retain control over most of #Severodonetsk as of June 6, though the exact situation in the city remains unclear. Heavy urban fighting is ongoing, and control of terrain is likely changing hands frequently.



w/ @criticalthreats: https://t.co/3LiHMPCMOv pic.twitter.com/jwVh7E9AvH — ISW (@TheStudyofWar) June 7, 2022

