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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пока Северодонецк переходит из рук в руки, Украина доминирует на юге – Институт исследования войны

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В северо-западной части Черного моря РФ переходит к береговой обороне
В северо-западной части Черного моря РФ переходит к береговой обороне
Фото: ЕРА

Затяжные бои в Северодонецке продолжаются на фоне успеха Вооруженных сил Украины на юге страны, констатируют в американском Институте исследования войны (ISW). До этого аналитики института прогнозировали, что Украина воспользуется тем, что Кремлю принципиально объявить Северодонецк побежденным и туда будут отправлять все новые и новые ресурсы.

Информация о городских боях не дает точного понимания о разделении зон контроля в городе, пишут в институте. Ориентируясь на данные главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая и Генштаба Вооруженных сил Украины, можно прийти к выводу, что отдельные территории Северодонецка переходят из рук в руки, в городе продолжаются ожесточенное противостояние, говорится в сообщении.

На этом фоне аналитики ISW отмечают вызов, сделанный ВСУ доминированию России в северо-западной части Черного моря. По их мнению, Украине удалось оттеснить оккупантов почти на 100 км от побережья благодаря в том числе поставкам противокорабельного оружия из Великобритании и других стран. Теперь РФ вынуждена полагаться только на береговую и противовоздушную оборону в этом регионе.

Вероятно, считают военные эксперты, украинское командование попытается использовать эти успехи, чтобы смягчить давление российской блокады на порты и искать новые маршруты для международной помощи Украине.


Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

Бои в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский назвал 6 июня одним из двух самых сложных участков фронта.

Украинские военнослужащие отбросили группировку российских кораблей в Черном море на расстояние более 100 км от берега. Об этом 6 июня сообщил в Facebook пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "В результате наших активных действий по поражению морских сил противника корабельная группировка Черноморского флота России была отброшена от украинских берегов на расстояние более 100 км. Мы лишили Черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в "серую зону", – рассказал капитан второго ранга Сергей Авакумов. 

Теги: Россия, Украина, Луганская область, война, Черное море, флот, оккупация, вооружение, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Северодецк
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