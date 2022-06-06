Бои в Северодонецке отвлекают оккупантов от Харькова – Институт исследования войны

Несмотря на то, что российские силы продолжают перебрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные проводят там локальные, но успешные контратаки. По данным института, бои идут на восточной окраине города, кроме того, россиян потеснили в нескольких южных пригородах.

Эксперты ISW предполагают, что давление ВСУ, вероятнее всего, продолжит привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонных усилиях России в Харьковской области и вдоль южной оси. На захвате Северодонецка Кремль сосредоточил большую часть своих сил, и продолжающиеся системные контратаки украинской армии снижают боевую мощь оккупантов во всем регионе.

#Ukrainian forces continued to conduct limited and localized but successful counterattacks against #Russian positions throughout Ukraine on June 5, including retaking large areas of #Severodonetsk.



Read the report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/SOAVSJmj4a pic.twitter.com/KwyHZNF6k9 — ISW (@TheStudyofWar) June 5, 2022