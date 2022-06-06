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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бои в Северодонецке отвлекают оккупантов от Харькова – Институт исследования войны

На захвате Северодонецка Кремль сосредоточил большую часть своих сил
На захвате Северодонецка Кремль сосредоточил большую часть своих сил
Фото: ЕРА

Контратаки Украины в Северодонецке отвлекают силы противника от Харьковской области и южной оси. ОБ этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Несмотря на то, что российские силы продолжают перебрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные проводят там локальные, но успешные контратаки. По данным института, бои идут на восточной окраине города, кроме того, россиян потеснили в нескольких южных пригородах.

Эксперты ISW предполагают, что давление ВСУ, вероятнее всего, продолжит привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонных усилиях России в Харьковской области и вдоль южной оси.  На захвате Северодонецка Кремль сосредоточил большую часть своих сил, и продолжающиеся системные контратаки  украинской армии снижают боевую мощь оккупантов во всем регионе.

Контекст:

Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.

2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.

Утром 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты при поддержке артиллерии продолжают штурм в Северодонецке, контролируют восточную часть города.

По информации британской разведки на утро 5 июня, контратаки украинских военных в Северодонецке за последние сутки, вероятно, "свели на нет" оперативный импульс российских войск.

Теги: Луганская область, оккупация, Северодонецк, Харьковская область, Лисичанск, вторжение, ВСУ, война России против Украины
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