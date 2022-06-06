Бои в Северодонецке отвлекают оккупантов от Харькова – Институт исследования войны

Несмотря на то, что российские силы продолжают перебрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные проводят там локальные, но успешные контратаки. По данным института, бои идут на восточной окраине города, кроме того, россиян потеснили в нескольких южных пригородах.
Эксперты ISW предполагают, что давление ВСУ, вероятнее всего, продолжит привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонных усилиях России в Харьковской области и вдоль южной оси. На захвате Северодонецка Кремль сосредоточил большую часть своих сил, и продолжающиеся системные контратаки украинской армии снижают боевую мощь оккупантов во всем регионе.
#Ukrainian forces continued to conduct limited and localized but successful counterattacks against #Russian positions throughout Ukraine on June 5, including retaking large areas of #Severodonetsk.— ISW (@TheStudyofWar) June 5, 2022
Read the report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/SOAVSJmj4a pic.twitter.com/KwyHZNF6k9
Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.
2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.
Утром 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты при поддержке артиллерии продолжают штурм в Северодонецке, контролируют восточную часть города.
По информации британской разведки на утро 5 июня, контратаки украинских военных в Северодонецке за последние сутки, вероятно, "свели на нет" оперативный импульс российских войск.