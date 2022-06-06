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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Группировка российских кораблей в Черном море отброшена от украинского берега более чем на 100 км – ВМС

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Группировка РФ в Черном море состоит примерно из 30 кораблей и подводных лодок, сообщили в ВМС ВСУ
Группировка РФ в Черном море состоит примерно из 30 кораблей и подводных лодок, сообщили в ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Украинские военнослужащие отбросили группировку российских кораблей в Черном море на расстояние более 100 км от берега. Об этом 6 июня сообщил в Facebook пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В результате наших активных действий по поражению морских сил противника корабельная группировка Черноморского флота России была отброшена от украинских берегов на расстояние более 100 км. Мы лишили Черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в "серую зону", – рассказал капитан второго ранга Сергей Авакумов. 

По его данным, оккупанты пытаются возобновить контроль над северо-западной частью Черного моря и сменили тактику.

В частности, они развернули в оккупированном Крыму и Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также перебрасывают дополнительные силы на временно захваченный остров Змеиный. 

Сейчас группировка противника в Черном море составляет около 15 десантных катеров разного типа, 12 десантных кораблей (треть из которых на ремонте), также есть подводные лодки, сообщил Авакумов. 

"Группировка ориентировочно из 30 кораблей и подводных лодок продолжает блокаду гражданского судоходства. Военно-морские силы ВСУ продолжают действовать в условиях превосходства противника. Основные силы сосредоточены на обороне и деблокировании украинских портов, защите морского побережья, поддержании контроля за акваторией Днепро-Бугского и Днестровского лиманов, рек Дунай и Днепр, в том числе в районе Киева и Чернигова. Корабли, катера и подразделения ВМС выполняют важные задачи освещения надводной обстановки в интересах применения ракетного и артиллерийского оружия и способствуют сухопутным войскам на приморском направлении", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные с 24 февраля уничтожили 13 катеров и кораблей РФ. Так, 13 апреля ВСУ подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове Змеиный и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Черное море, ВМС Украины, блокада, катер, война России против Украины, ракеты, корабли, судоходство
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