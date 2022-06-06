Группировка российских кораблей в Черном море отброшена от украинского берега более чем на 100 км – ВМС

Группировка РФ в Черном море состоит примерно из 30 кораблей и подводных лодок, сообщили в ВМС ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

"В результате наших активных действий по поражению морских сил противника корабельная группировка Черноморского флота России была отброшена от украинских берегов на расстояние более 100 км. Мы лишили Черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в "серую зону", – рассказал капитан второго ранга Сергей Авакумов.

По его данным, оккупанты пытаются возобновить контроль над северо-западной частью Черного моря и сменили тактику.

В частности, они развернули в оккупированном Крыму и Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также перебрасывают дополнительные силы на временно захваченный остров Змеиный.

Сейчас группировка противника в Черном море составляет около 15 десантных катеров разного типа, 12 десантных кораблей (треть из которых на ремонте), также есть подводные лодки, сообщил Авакумов.

"Группировка ориентировочно из 30 кораблей и подводных лодок продолжает блокаду гражданского судоходства. Военно-морские силы ВСУ продолжают действовать в условиях превосходства противника. Основные силы сосредоточены на обороне и деблокировании украинских портов, защите морского побережья, поддержании контроля за акваторией Днепро-Бугского и Днестровского лиманов, рек Дунай и Днепр, в том числе в районе Киева и Чернигова. Корабли, катера и подразделения ВМС выполняют важные задачи освещения надводной обстановки в интересах применения ракетного и артиллерийского оружия и способствуют сухопутным войскам на приморском направлении", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)