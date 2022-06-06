Кулеба призвал не верить Путину, который обещает не атаковать Одессу, и напомнил о других его обещаниях

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии [Олафу] Шольцу и президенту Франции [Эммануэлю] Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пусты", – подчеркнул Кулеба.

Putin says he will not use trade routes to attack Odesa. This is the same Putin who told German Chancellor Scholz and French President Macron he would not attack Ukraine — days before launching a full-scale invasion of our country. We can not trust Putin, his words are empty. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2022

Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город".

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном, в том числе из Одессы, и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".