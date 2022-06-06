После потери крейсера "Москва" Россия перебросила на остров Змеиный средства ПВО – британская разведка

"После потери крейсера "Москва" в апреле российские войска, вероятно, перебросили на остров Змеиный несколько средств ПВО, в том числе системы SA-15 и SA-22", – говорится в сообщении.

В британском ведомстве считают, что таким образом российские оккупанты хотят обеспечить противовоздушную оборону своих военных кораблей, которые действуют в районе украинского острова.

"Активность РФ на Змеином способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, в том числе экспорта украинского зерна", – отметили в минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/BwzT24DRlM — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 6, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)