После потери крейсера "Москва" Россия перебросила на остров Змеиный средства ПВО – британская разведка

"После потери крейсера "Москва" в апреле российские войска, вероятно, перебросили на остров Змеиный несколько средств ПВО, в том числе системы SA-15 и SA-22", – говорится в сообщении.
В британском ведомстве считают, что таким образом российские оккупанты хотят обеспечить противовоздушную оборону своих военных кораблей, которые действуют в районе украинского острова.
"Активность РФ на Змеином способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, в том числе экспорта украинского зерна", – отметили в минобороны Британии.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 June 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 6, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.