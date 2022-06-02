ВСУ на юге Украины заявили о поражении двух российских десантных катеров в Днепровско-Бугском лимане

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения за сутки лишили противника 21 рашиста, одной зенитной и одной самоходной артиллерийских установок, четырех танков Т-72, четырех единиц бронированной и трех – автомобильной техники, трех БПЛА, трех полевых пунктов боеприпасов, а также двух скоростных десантных катеров, которые были скрыты рашистами в Днепровско-Бугском лимане [и находились] в готовности к отработке диверсионно-разведывательных действий. Не получилось", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в командовании, в Черном море возросло до трех количество российских кораблей, которые угрожают Украине ракетными ударами. Десантных катеров в море пока нет.

По информации командования, российская армия смогла поднять и доставить в Севастополь два затопленных у острова Змеиный катера "Раптор" – их попытаются отремонтировать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)