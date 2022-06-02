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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ на юге Украины заявили о поражении двух российских десантных катеров в Днепровско-Бугском лимане

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Уничтоженные катера стояли в Днепровско-Бугском лимане
Уничтоженные катера стояли в Днепровско-Бугском лимане
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Вооруженные силы Украины на юге страны поразили два российских десантных катера в Днепровско-Бугском лимане. Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам 1 июня.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения за сутки лишили противника 21 рашиста, одной зенитной и одной самоходной артиллерийских установок, четырех танков Т-72, четырех единиц бронированной и трех – автомобильной техники, трех БПЛА, трех полевых пунктов боеприпасов, а также двух скоростных десантных катеров, которые были скрыты рашистами в Днепровско-Бугском лимане [и находилисьв готовности к отработке диверсионно-разведывательных действий. Не получилось", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в командовании, в Черном море возросло до трех количество российских кораблей, которые угрожают Украине ракетными ударами. Десантных катеров в море пока нет.

По информации командования, российская армия смогла поднять и доставить в Севастополь два затопленных у острова Змеиный катера "Раптор" – их попытаются отремонтировать.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/4890566234386713/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба на 2 июня, потери армии оккупантов в войне против Украины составили 30 850 человек. В ходе боевых действий ВСУ сбили 175 вертолетов, 210 самолетов, подбили или затопили 13 кораблей и катеров.

Теги: Черное море, Вооруженные силы Украины, корабль, катер, война России против Украины, корабли, потери России, остров Змеиный
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