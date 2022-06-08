"Инфраструктура разрушена на 100%". Гайдай заявил, что на восстановление Луганской области понадобится семь лет

"Инфраструктура разрушена на 100%. Все, что касается газоснабжения, электричества и воды. О средствах [на восстановление] сейчас рано говорить, потому что надо провести анализ всех разрушений после деоккупации, а потом уже выяснять сметы. Что касается сроков, за семь лет можно полностью восстановить Луганскую область", – считает глава ОВА.
Он подчеркнул, что у Украины есть много друзей, которые готовы помочь.
"Особенно Балтийские страны. Но мы пока не ведем эти разговоры. Хочется более-менее понимать, как будут развиваться события, а потом уже четко договариваться", – пояснил Гайдай.
С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
Президент заявил 2 июня, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".
Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.