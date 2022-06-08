"Инфраструктура разрушена на 100%". Гайдай заявил, что на восстановление Луганской области понадобится семь лет

Гайдай: Надо будет провести анализ всех разрушений после деоккупации Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Инфраструктура разрушена на 100%. Все, что касается газоснабжения, электричества и воды. О средствах [на восстановление] сейчас рано говорить, потому что надо провести анализ всех разрушений после деоккупации, а потом уже выяснять сметы. Что касается сроков, за семь лет можно полностью восстановить Луганскую область", – считает глава ОВА.

Он подчеркнул, что у Украины есть много друзей, которые готовы помочь.

"Особенно Балтийские страны. Но мы пока не ведем эти разговоры. Хочется более-менее понимать, как будут развиваться события, а потом уже четко договариваться", – пояснил Гайдай.