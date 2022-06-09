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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты неудачно штурмовали Тошковку, готовятся продолжать наступление на Славянск – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбивают атаки и наносят потери оккупантам
Украинские военные отбивают атаки и наносят потери оккупантам
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Украинские военные нанесли оккупантам значительные потери на нескольких направлениях, бои в Северодонецке продолжаются. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 9 июня.

На харьковском направлении оккупанты заняты инженерно-фортификационным оборудованим позиций и минированием подступов. Ведут интенсивные артиллерийские обстрелы украинских подразделений. Кроме того, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепель и Уды.

На славянском направлении усилия россиян сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Там оккупанты также обстреливают мирные села. "Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Долгенького, боевые действия продолжаются", – сообщили в Генштабе. 

На донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе Краматорска.

На северодонецком направлении оккупанты обстреливали украинские войска из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье Устиновка, Горское и Екатериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

"Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк", – добавили в сводке. 

На бахмутском направлении оккупанты обстреливали украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии, нанесли ракетно-авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк. Используя результаты огневого воздействия, россияне вели штурм в районе населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха.

"В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения 1-й и 100-й отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса", – сообщили в Генштабе. 

По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные на донецком и луганском направлениях отбили семь атак врага, уничтожили три танка, две боевых бронированных машин и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

На южнобугском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврийское. 

"В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех. Вел воздушную разведку БПЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У", – говорится в сводке. 

В Генштабе добавили, что в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ понес существенные потери: примерно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/335842948728790

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

Теги: Славянск, Генштаб ВСУ, Нью-Йорк, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск, артиллерия, Тошковка, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, Приволье, погибшие российские военные, Старый Салтов
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