Оккупанты неудачно штурмовали Тошковку, готовятся продолжать наступление на Славянск – Генштаб ВСУ

На харьковском направлении оккупанты заняты инженерно-фортификационным оборудованим позиций и минированием подступов. Ведут интенсивные артиллерийские обстрелы украинских подразделений. Кроме того, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепель и Уды.

На славянском направлении усилия россиян сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Там оккупанты также обстреливают мирные села. "Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Долгенького, боевые действия продолжаются", – сообщили в Генштабе.

На донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе Краматорска.

На северодонецком направлении оккупанты обстреливали украинские войска из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье Устиновка, Горское и Екатериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

"Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк", – добавили в сводке.

На бахмутском направлении оккупанты обстреливали украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии, нанесли ракетно-авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк. Используя результаты огневого воздействия, россияне вели штурм в районе населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха.

"В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения 1-й и 100-й отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса", – сообщили в Генштабе.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные на донецком и луганском направлениях отбили семь атак врага, уничтожили три танка, две боевых бронированных машин и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".



На южнобугском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврийское.

"В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех. Вел воздушную разведку БПЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У", – говорится в сводке.

В Генштабе добавили, что в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ понес существенные потери: примерно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.

Война России против Украины. Главное (обновляется)