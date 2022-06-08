Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, ВСУ наносят захватчикам потери по всем направлениям – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 8 июня в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия, и устойчиво держат оборону", – говорится в сообщении.

Так, на слобожанском направлении захватчики сосредотачивали усилия на удержании занятых рубежей.

"[Враг] совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других", – отметили в Генштабе.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях – в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки, добавили украинские военные.

В то же время на южнобужском направлении "обстановка осталась без существенных изменений".

"Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений cил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию – в районах населенных пунктов Александровка, Княжевка и Новоданиловка", – подчеркнули в Генштабе.

Указывается, что на временно захваченных территориях Украины оккупанты "продолжают осуществлять меры административно-полицейского режима, проводить обыски гражданских жителей, грабить и уничтожать местную инфраструктуру".

Война России против Украины. Главное (обновляется)