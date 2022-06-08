Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, ВСУ наносят захватчикам потери по всем направлениям – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 8 июня в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия, и устойчиво держат оборону", – говорится в сообщении.
Так, на слобожанском направлении захватчики сосредотачивали усилия на удержании занятых рубежей.
"[Враг] совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других", – отметили в Генштабе.
Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях – в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки, добавили украинские военные.
В то же время на южнобужском направлении "обстановка осталась без существенных изменений".
"Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений cил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию – в районах населенных пунктов Александровка, Княжевка и Новоданиловка", – подчеркнули в Генштабе.
Указывается, что на временно захваченных территориях Украины оккупанты "продолжают осуществлять меры административно-полицейского режима, проводить обыски гражданских жителей, грабить и уничтожать местную инфраструктуру".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.
На восстановление на 100% разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры Луганской области понадобится около семи лет, отмечал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.