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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, ВСУ наносят захватчикам потери по всем направлениям – Генштаб

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Украинские защитники устойчиво держат оборону, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские защитники устойчиво держат оборону, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска наносят артиллерийские и авиаудары по гражданской инфраструктуре на востоке Украины, при этом несут значительные потери.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 8 июня в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия, и устойчиво держат оборону", – говорится в сообщении.

Так, на слобожанском направлении захватчики сосредотачивали усилия на удержании занятых рубежей.

"[Враг] совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других", – отметили в Генштабе.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях – в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки, добавили украинские военные.

В то же время на южнобужском направлении "обстановка осталась без существенных изменений".

"Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений cил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию – в районах населенных пунктов Александровка, Княжевка и Новоданиловка", – подчеркнули в Генштабе.

Указывается, что на временно захваченных территориях Украины оккупанты "продолжают осуществлять меры административно-полицейского режима, проводить обыски гражданских жителей, грабить и уничтожать местную инфраструктуру".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/335494108763674

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

На восстановление на 100% разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры Луганской области понадобится около семи лет, отмечал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Теги: Россия, Запорожье, Донбасс, Генштаб ВСУ, захват, военные, оккупация, штурм, Вооруженные силы Украины, оборона, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Александровка, артиллерия, Пески, Курахово, Каменка, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Угледар, инфраструктура, российские оккупанты
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