Оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике во время штурма возле Берестового – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 8 июня в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что боевые действия продолжаются.

"На бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру на северодонецком направлении – в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горское.

В то же время на славянском направлении ВСУ успешно противодействуют попыткам оккупантов улучшить тактическое положение в направлении Славянска, подчеркнули в Генштабе.

"Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Вольного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску. Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Долгенькое", – указывается в сообщении.

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