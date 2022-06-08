Оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике во время штурма возле Берестового – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 8 июня в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что боевые действия продолжаются.
"На бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру на северодонецком направлении – в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горское.
В то же время на славянском направлении ВСУ успешно противодействуют попыткам оккупантов улучшить тактическое положение в направлении Славянска, подчеркнули в Генштабе.
"Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Вольного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску. Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Долгенькое", – указывается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.