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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике во время штурма возле Берестового – Генштаб ВСУ

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Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери, отметили в Генштабе ВСУ
Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма вблизи Берестового Донецкой области.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 8 июня в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что боевые действия продолжаются.

"На бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру на северодонецком направлении – в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горское.

В то же время на славянском направлении ВСУ успешно противодействуют попыткам оккупантов улучшить тактическое положение в направлении Славянска, подчеркнули в Генштабе.

"Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Вольного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску. Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Долгенькое", – указывается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/335494108763674

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, Нью-Йорк, штурм, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, оборона, Лисичанск, Николаевка, Горское, артиллерия, Тошковка, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, Семигорье, война России против Украины, Врубовка, Бахмут, Покровск, инфраструктура, Приволье, Долина, потери России, российские оккупанты
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