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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хай живе Франція!" В ВСУ заявили, что французские САУ Caesar эффективно уничтожают российских оккупантов

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В Генштабе подчеркнули, что украинские артиллеристы уже хорошо освоили французские САУ
В Генштабе подчеркнули, что украинские артиллеристы уже хорошо освоили французские САУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Переданные Украине французские самоходные артиллерийские установки Caesar эффективно помогают украинским военным уничтожать российских оккупантов. Об этом 8 июня сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что украинские артиллеристы уже хорошо освоили французские САУ.

Помимо этого, ВСУ выразили благодарность руководству Франции за оказанную военную помощь и поддержку в противостоянии российской агрессии.

"Хай живе Франція!" – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/335200228793062

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О предоставлении Украине гаубиц Caesar французского производства сообщал 22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон. Источники Ouest-France отмечали, что Украина получит 12 орудий Caesar.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 25 мая, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные.

"Они дают возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находятся артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага", – рассказал Залужный.

30 мая в Киеве министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar.

Теги: Украина, Франция, Генштаб ВСУ, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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