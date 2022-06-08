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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В войне против Украины погибло уже около 31,5 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Россия в войне против Украины потеряла 1393 танка
Россия в войне против Украины потеряла 1393 танка
Фото: EPA

Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 31,5 тыс. военных. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 8 июня.

За сутки ВСУ ликвидировали 140 оккупантов. 

Другие потери составили:

  • танки – 1393 (+3);
  • боевые бронированные машины – 3429 (+13);
  • артиллерийские системы – 703 (+9);
  • РСЗО – 213 (+6);
  • средства ПВО – 96;
  • самолеты – 212;
  • вертолеты – 178 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6);
  • крылатые ракеты – 125;
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техники и автоцистерны – 2406 (+1);
  • специальная техника – 53.

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/335218178791267

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, беспилотники, самолеты, ВСУ, война России против Украины
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