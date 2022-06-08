В войне против Украины погибло уже около 31,5 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За сутки ВСУ ликвидировали 140 оккупантов.
Другие потери составили:
- танки – 1393 (+3);
- боевые бронированные машины – 3429 (+13);
- артиллерийские системы – 703 (+9);
- РСЗО – 213 (+6);
- средства ПВО – 96;
- самолеты – 212;
- вертолеты – 178 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6);
- крылатые ракеты – 125;
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техники и автоцистерны – 2406 (+1);
- специальная техника – 53.
"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".