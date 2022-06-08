В войне против Украины погибло уже около 31,5 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Россия в войне против Украины потеряла 1393 танка Фото: EPA

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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