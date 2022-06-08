Замгоссекретаря США обсудила поддержку Украины с украинским замминистра иностранных дел – Госдеп

"Заместитель госсекретаря подчеркнула твердую и постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии России. Заместитель госсекретаря представил обновленную информацию о помощи США Украине, включая безопасность, гуманитарную и экономическую помощь, а также бюджетную поддержку и долгосрочную помощь", – говорится в сообщении.
Также Сеник и Шерман обсудили влияние агрессивной войны России против Украины на глобальную продовольственную безопасность и "приверженность США доставке украинского зерна на международные рынки".
США последовательно поддерживают Украину с начала ее войны с РФ.
С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.
В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.