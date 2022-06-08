Замгоссекретаря США обсудила поддержку Украины с украинским замминистра иностранных дел – Госдеп

"Заместитель госсекретаря подчеркнула твердую и постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии России. Заместитель госсекретаря представил обновленную информацию о помощи США Украине, включая безопасность, гуманитарную и экономическую помощь, а также бюджетную поддержку и долгосрочную помощь", – говорится в сообщении.

Также Сеник и Шерман обсудили влияние агрессивной войны России против Украины на глобальную продовольственную безопасность и "приверженность США доставке украинского зерна на международные рынки".