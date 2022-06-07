Байден объявил ЧП в стране в связи с нехваткой электричества

Кризис на энергорынке вызван вторжением России в Украину и быстрым изменением климата, говорится в документе. В южных штатах жара и засуха привели к рекордному спросу и дефициту электроэнергии. Федеральная комиссия по регулированию энергетики и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения предупредили потребителей в начале лета о возможных перебоях с поставками.

В качестве мер по борьбе с кризисом Байден приказал увеличить производство солнечных батарей в стране. Ожидается, что в 2022-м и 2023 годах на них будет приходиться более половины новых мощностей электроэнергетического сектора США.

Последние годы две трети такого оборудования поставлялось в США из Юго-Восточной Азии, однако сейчас спрос превышает предложение.

По словам главы США, увеличение доли "зеленой" энергии позволит снизить зависимость страны от углеводородов и улучшить влияние на атмосферу.

Чрезвычайное положение объявлено Байденом на 24 месяца или до выполнения условий для его отмены, указано в документе.