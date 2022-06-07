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Байден объявил ЧП в стране в связи с нехваткой электричества

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Федеральная комиссия по регулированию энергетики предупредила потребителей о возможных перебоях
Федеральная комиссия по регулированию энергетики предупредила потребителей о возможных перебоях
Фото: ЕРА

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал распоряжение о введении чрезвычайного режима из-за нехватки электричества, документ опубликован на сайте Белого дома.

Кризис на энергорынке вызван вторжением России в Украину и быстрым изменением климата, говорится в документе. В южных штатах жара и засуха привели к рекордному спросу и дефициту электроэнергии. Федеральная комиссия по регулированию энергетики и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения предупредили потребителей в начале лета о возможных перебоях с поставками.

В качестве мер по борьбе с кризисом Байден приказал увеличить производство солнечных батарей в стране. Ожидается, что в 2022-м и 2023 годах на них будет приходиться более половины новых мощностей электроэнергетического сектора США.

Последние годы две трети такого оборудования поставлялось в США из Юго-Восточной Азии, однако сейчас спрос превышает предложение.

По словам главы США, увеличение доли "зеленой" энергии позволит снизить зависимость страны от углеводородов и улучшить влияние на атмосферу.

Чрезвычайное положение объявлено Байденом на 24 месяца или до выполнения условий для его отмены, указано в документе.

Контекст:

Энергетический кризис и подорожание электроэнергии во всем мире связывается с ростом цен на газ и нефть.

Теги: США, Джо Байден, энергетика, чрезвычайное положение, электричество, Белый дом, кризис
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