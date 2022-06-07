Борьба за Украину – это почтение памяти ветеранов Второй мировой войны – генерал Марк Милли

Милли: Киев, возможно, в 2 тыс. км отсюда, но люди там тоже сейчас переживают те же ужасы, которые пережили граждане Франции во время Второй мировой войны от рук нацистов Фото: ЕРА

Трансляцию церемонии вели на YouTube-канале Walk Among Heroes.

"Прошло около восьми десятилетий с момента поражения нацистской Германии, империалистической Японии и фашистской Италии. Но мы снова видим смерть и разрушения на европейском континенте. Да, Киев, возможно, в 2 тыс. км отсюда, но люди там тоже сейчас, сегодня переживают те же ужасы, которые пережили граждане Франции во время Второй мировой войны от рук нацистских захватчиков", – сказал американский генерал.

Мир объединился в поддержку защиты Украины от российской агрессии, продолжил он.

"Борьба за Украину – это почтение памяти ветеранов Второй мировой войны. Речь идет о поддержке так называемого глобального международного порядка, основанного на правилах, порядка, установленного погибшими, похороненными здесь, на этом кладбище. В основе этого порядка лежит принцип, что сильные страны не могут просто вторгнуться в малые страны. Не может быть права более сильного. Эту агрессию нельзя оставлять безнаказанной. Каждая страна суверенная, и каждая страна имеет право на свою территориальную целостность", – подчеркнул Милли.

Как пишет The Associated Press, в церемонии приняли участие несколько десятков ветеранов. В интервью агентству Милли заявил, что США и союзники предоставляют Украине значительную помощь и продолжат это делать. На вопрос, достаточная ли эта помощь, он не дал прямого ответа.

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