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Борьба за Украину – это почтение памяти ветеранов Второй мировой войны – генерал Марк Милли

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Милли: Киев, возможно, в 2 тыс. км отсюда, но люди там тоже сейчас переживают те же ужасы, которые пережили граждане Франции во время Второй мировой войны от рук нацистов
Милли: Киев, возможно, в 2 тыс. км отсюда, но люди там тоже сейчас переживают те же ужасы, которые пережили граждане Франции во время Второй мировой войны от рук нацистов
Фото: ЕРА

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, выступая 6 июня во Франции на торжествах по случаю 78-й годовщины высадки десанта союзников в Нормандии, говорил об Украине, он высказал мнение, что поддержка Украины в войне с Россией – это почтение памяти ветеранов Второй мировой войны.

Трансляцию церемонии вели на YouTube-канале Walk Among Heroes. 

"Прошло около восьми десятилетий с момента поражения нацистской Германии, империалистической Японии и фашистской Италии. Но мы снова видим смерть и разрушения на европейском континенте. Да, Киев, возможно, в 2 тыс. км отсюда, но люди там тоже сейчас, сегодня переживают те же ужасы, которые пережили граждане Франции во время Второй мировой войны от рук нацистских захватчиков", – сказал американский генерал. 

Мир объединился в поддержку защиты Украины от российской агрессии, продолжил он. 

"Борьба за Украину – это почтение памяти ветеранов Второй мировой войны. Речь идет о поддержке так называемого глобального международного порядка, основанного на правилах, порядка, установленного погибшими, похороненными здесь, на этом кладбище. В основе этого порядка лежит принцип, что сильные страны не могут просто вторгнуться в малые страны. Не может быть права более сильного. Эту агрессию нельзя оставлять безнаказанной. Каждая страна суверенная, и каждая страна имеет право на свою территориальную целостность", – подчеркнул Милли. 

Как пишет The Associated Press, в церемонии приняли участие несколько десятков ветеранов. В интервью агентству Милли заявил, что США и союзники предоставляют Украине значительную помощь и продолжат это делать. На вопрос, достаточная ли эта помощь, он не дал прямого ответа. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июня 1944 года вооруженные силы Великобритании, Канады и США высадились на побережье Нормандии, оккупированной в то время нацистскими войсками. Эта высадка на территорию Франции стала крупнейшей операцией по высадке десантного морского в мире, она была первой частью стратегической операции "Оверлорд", целью которой был захват союзниками северо-западной Франции отмечает "Голос Америки".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, Франция, Великобритания, агрессия, ветераны, Вторая мировая война, война России против Украины, Марк Милли, церемония
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