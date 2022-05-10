Путин искажает историю, чтобы оправдать ничем не спровоцированную и неоправданную войну против Украины – Белый дом

"В то время как президент Путин и российский народ праздновали сегодня День победы, мы видим, как российские войска совершают военные преступления и зверства в Украине, участвуя в жестокой войне, которая приносит так много страданий и ненужных разрушений. Этот день должен быть посвящен празднованию мира и единства в Европе и победе над нацистами во Второй мировой войне. Это то, что празднуется каждый год и в России. А вместо этого Путин искажает историю, изменяет историю, чтобы попытаться — или, я бы сказала, пытается ее изменить – чтобы оправдать свою ничем не спровоцированную и неоправданную войну, которая привела к катастрофическим человеческим жертвам и огромным человеческим страданиям", – заявила Псаки.

Она подчеркнула, что США продолжают делать все, чтобы поддержать Украину "в этот ключевой момент".

"Оказываем постоянную помощь в сфере безопасности, экономическую и гуманитарную помощь. Сегодня президент подписал закон о ленд-лизе, который дополняет наш набор инструментов, поскольку мы обеспечиваем Украину оружием и техникой, в которых она нуждается. Мы продолжим наращивать наши беспрецедентные санкции, которые наносят тяжелый урон российской экономике, поскольку ожидается, что ВВП рухнет двузначными числами. Наш экспортный контроль с более чем 30 другими странами ограничил доступ России к важнейшим технологиям, которые необходимы ей для поддержания своих вооруженных сил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)