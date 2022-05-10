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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин искажает историю, чтобы оправдать ничем не спровоцированную и неоправданную войну против Украины – Белый дом

Псаки: Мы продолжим наращивать наши беспрецедентные санкции, которые наносят тяжелый урон российской экономике
Псаки: Мы продолжим наращивать наши беспрецедентные санкции, которые наносят тяжелый урон российской экономике
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин искажает историю, чтобы оправдать войну против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 9 мая, текстовая версия опубликована на сайте администрации президента США.

"В то время как президент Путин и российский народ праздновали сегодня День победы, мы видим, как российские войска совершают военные преступления и зверства в Украине, участвуя в жестокой войне, которая приносит так много страданий и ненужных разрушений. Этот день должен быть посвящен празднованию мира и единства в Европе и победе над нацистами во Второй мировой войне. Это то, что празднуется каждый год и в России. А вместо этого Путин искажает историю, изменяет историю, чтобы попытаться — или, я бы сказала, пытается ее изменить – чтобы оправдать свою ничем не спровоцированную и неоправданную войну, которая привела к катастрофическим человеческим жертвам и огромным человеческим страданиям", – заявила Псаки.

Она подчеркнула, что США продолжают делать все, чтобы поддержать Украину "в этот ключевой момент".

"Оказываем постоянную помощь в сфере безопасности, экономическую и гуманитарную помощь. Сегодня президент подписал закон о ленд-лизе, который дополняет наш набор инструментов, поскольку мы обеспечиваем Украину оружием и техникой, в которых она нуждается. Мы продолжим наращивать наши беспрецедентные санкции, которые наносят тяжелый урон российской экономике, поскольку ожидается, что ВВП рухнет двузначными числами. Наш экспортный контроль с более чем 30 другими странами ограничил доступ России к важнейшим технологиям, которые необходимы ей для поддержания своих вооруженных сил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин, выступая на параде ко Дню победы в Москве, заявил, что якобы полномасштабное нападение России на Украину стало ответом на подготовку к "очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым". Также он обвинил НАТО в "активном военном освоении прилегающих к России территорий".

В Офисе президента все заявления Путина опроверли, назвав войну, развязанную Россией, "болезненными имперскими амбициями".

Ожидалось, что на параде к 9 мая Путин может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

Теги: Владимир Путин, санкции, Джен Псаки, День Победы, 9 мая, Белый дом, Вторая мировая война, война России против Украины
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