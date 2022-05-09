Путин продемонстрировал "легкий блеск отчаяния" в День Победы – министр обороны Великобритании

Уоллес, в частности, прокомментировал заявление Путина о том, что якобы одной из причин так называемой спецоперации России было то, что НАТО окружало РФ и размещало свои базы на территории ее западного соседа, то есть Украины.

Министр обороны подчеркнул, что на долю стран НАТО приходится 6% сухопутной границы России. По его словам, "это не окружение, если только 6% вашей сухопутной границы составляют страны НАТО".

Уоллес также ответил на утверждение Путина о размещении баз Альянса в Украине, отметив, что "посол Украины скажет вам, что в Украине не было никаких баз НАТО".

Министр обороны выразил мнение, что Путин "верит в то, во что хочет верить", и это, по его словам, "легкий блеск отчаяния".