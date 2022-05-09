Путин продемонстрировал "легкий блеск отчаяния" в День Победы – министр обороны Великобритании

Уоллес, в частности, прокомментировал заявление Путина о том, что якобы одной из причин так называемой спецоперации России было то, что НАТО окружало РФ и размещало свои базы на территории ее западного соседа, то есть Украины.
Министр обороны подчеркнул, что на долю стран НАТО приходится 6% сухопутной границы России. По его словам, "это не окружение, если только 6% вашей сухопутной границы составляют страны НАТО".
Уоллес также ответил на утверждение Путина о размещении баз Альянса в Украине, отметив, что "посол Украины скажет вам, что в Украине не было никаких баз НАТО".
Министр обороны выразил мнение, что Путин "верит в то, во что хочет верить", и это, по его словам, "легкий блеск отчаяния".
Путин, выступая на параде ко Дню победы в Москве, заявил, что якобы полномасштабное нападение России на Украину стало ответом на подготовку к "очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым". Также он обвинил НАТО в "активном военном освоении прилегающих к России территорий".
В Офисе президента все заявления Путина опроверли, назвав войну, развязанную Россией, "болезненными имперскими амбициями".
Ожидалось, что на параде к 9 мая Путин может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".