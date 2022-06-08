США с партнерами работают над поставками в Украину противокорабельных ракет – Белый дом

"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее прибрежную оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны. Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы ежедневно постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей", – сказал он.

Чиновник добавил, что США являются крупнейшим поставщиком оборонной помощи Украине, и "в дальнейшем будет мировым лидером в предоставлении крупнейшей в истории помощи Украине в сфере безопасности".