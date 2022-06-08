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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США с партнерами работают над поставками в Украину противокорабельных ракет – Белый дом

Представитель Белого дома заявил, что США являются крупнейшим поставщиком оборонной помощи Украине
Представитель Белого дома заявил, что США являются крупнейшим поставщиком оборонной помощи Украине
Фото: depositphotos.com

США совместно с партнерами работают над поставками в Украину противокорабельных ракет. Об этом на запрос "Голосу Америки" 8 июня ответил высокопоставленный представитель Белого дома.

"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее прибрежную оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны. Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы ежедневно постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей", – сказал он.

Чиновник добавил, что США являются крупнейшим поставщиком оборонной помощи Украине, и "в дальнейшем будет мировым лидером в предоставлении крупнейшей в истории помощи Украине в сфере безопасности".

Контекст:

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.

В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, ракеты
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