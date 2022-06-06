РФ может устроить теракт в Европе, чтобы сорвать поставки оружия Украине – Центр противодействия дезинформации

Как отмечает центр, поскольку обстрелы железнодорожных узлов Украины не дают нужного результата – не приводят к остановке транспортировки оружия, к этой теме активно начали подключать атаки в информационном поле.

"Аналитики ЦПД также считают, что возможна провокация на территории Европы с использованием аналогичного оружия, которое передают Украине", – говорится в сообщении.

В центре считают, что устроенный Россией возможный теракт с человеческими жертвами может стать переломным моментом в истории поставок оружия Украине и "козырем" пропаганды Кремля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)