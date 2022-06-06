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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ может устроить теракт в Европе, чтобы сорвать поставки оружия Украине – Центр противодействия дезинформации

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В центре отмечают, что РФ хочет прервать поставки западного оружия в Украину
В центре отмечают, что РФ хочет прервать поставки западного оружия в Украину
Фото: EPA

Россияне могут устроить провокацию в Европе, чтобы сорвать поставки оружия в Украину. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны в Telegram.

Как отмечает центр, поскольку обстрелы железнодорожных узлов Украины не дают нужного результата – не приводят к остановке транспортировки оружия, к этой теме активно начали подключать атаки в информационном поле.

"Аналитики ЦПД также считают, что возможна провокация на территории Европы с использованием аналогичного оружия, которое передают Украине", – говорится в сообщении.

В центре считают, что устроенный Россией возможный теракт с человеческими жертвами может стать переломным моментом в истории поставок оружия Украине и "козырем" пропаганды Кремля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли ракетные системы HIMARS. По данным CNN, РСЗО будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. Телеканал отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону в том, что ВСУ не будут использовать РСЗО дальнего действия для поражения целей в России.

После этого президент РФ Владимир Путин пригрозил новыми ракетными ударами из-за поставок дальнобойных ракет в Украину. Одновременно оккупанты начали атаковать Донецк, обвиняя в этом Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, теракт, оружие, СНБО, провокации, военная помощь, Европа
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